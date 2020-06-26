【新冠肺炎】中國要求外商聲明食品未受污染 海外食品出口商跟不跟從？

為遏制新冠肺炎疫情再次爆發，中國收緊對食品進口的限制，海關總署據報上周要求向中國出口肉類、乳製品和其他食品的企業，聲明其食品沒有受到新冠病毒污染。有關措施引發美國等多國質疑，但不少企業仍簽署聲明。

外媒報道，除了聲明食品未受新冠病毒污染，中方要求海外食品出口商，在疫情期間遵守有關食品的中國法律和國際安全指引，據稱還要求這些企業同意在遇到新冠感染病例或疑似病例的情況下，採取一切必要措施消除食品安全風險。不過，此舉的目的並非施加貿易限制。

美國農業部長珀杜（Sonny Perdue）及美國食品藥品管理局局長哈恩（Stephen Hahn）)周三表示，外國以與新冠病毒傳播有關為由，限制食品出口的行為，違背科學和衛生當局的觀點，即新冠病毒不會通過食品或食品包裝傳播。

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美告誡勿簽 但出口商照簽聲明

據知情人士透露，美國官員最初告誡美國食品出口商不要簽署這類文件，但最終將決定權留給出口公司。一些美國食品行業高管擔心，中國或利用這些聲明作為拒絕或推遲食品進口的理由；而在不了解具體涉及哪些中國法律法規下，他們對於簽署持保留態度。

不過，美國家禽蛋品出口協會表示，多數禽類生產商都按照中國官員的要求，給予聲明，以確保產品不會在港口被拒收。被暫停進口的泰森食品表示，該公司已經同意了中國的要求。

加拿大食品檢驗局表示，已向中國海關提供有關保護食品安全措施的詳細信息。加拿大肉類委員會主席Chris White稱，一些公司同意簽署一份證明，該委員會亦建議接受中國當局的任何要求，以確保產品繼續流轉。

沒證據顯示新冠病毒可經食品傳播

巴西全國穀物出口商協會（ANEC）則表示，該國穀物出口商不應向中國保證其貨物未受新冠病毒感染，因為這將需要進行廣泛的測試。ANEC合同委員會主任Marcos Amorim指出，巴西出口商不能做出這種保證，因不了解中國法律，「即使是最大的公司也不了解」，而巴西出口商對中國要求的回應將強調，沒有證據顯示新冠病毒可以通過食品傳播。

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北京本月中旬以來報告200多宗新冠肺炎確診病例，大部分患者與新發地農產品批發市場有關，之後中國向海外食品出口商發出上述要求。此外，中國暫停至少4間美國、巴西和歐洲加工廠的肉類進口。其中兩間因有員工感染新冠肺炎，而自願暫停對華出口。

不過，內地專家已稱，尚無證據表明三文魚是新冠病毒的宿主或中間宿主，還未沒有發現新冠病毒可通過三文魚傳播，推翻先前對於進口食品可能是疫情暴發原因的推測。

StoneX Group亞洲大宗商品高級分析師Darin Friedrichs稱，考慮到新冠病毒不太可能通過進口食品傳播，中國檢測產品及尋求出口商保證的措施似乎有些極端，認為中國的做法過於謹慎。

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