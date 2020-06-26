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【新冠肺炎】東航推3322人幣周末無限飛套餐 4小時被搶購一空

經濟脈搏 13:57 2020/06/26

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為應對疫情，内地民航業者近日相繼推出不限次數的飛行套餐，受到消費者熱捧。首推的東方航空，兩天就進帳3億元（人民幣，下同），還引發黃牛爭搶，華夏航空見狀也跟進。

東方航空18日透過自家App限量發售「周末隨心飛」產品，消費者以3322元的價格就可享有「周末無限次」、「國內任意飛」，有效期到12月31日，但不含台港澳。據報道，東航推出後4小時就被搶購一空，期間引來許多黃牛進場，購買頁面一度當機。有搶購到的民眾表示，已經訂了上海往返廣州的機票，只要另外付100元燃油附加費。

其後，華夏航空也跟進推出只要2999元的「不限次數飛行套餐」，有效期間為6月28日至10月24日（9月28日至10月10日除外），國內百餘條自營航線均可使用。分析指出，疫情期間，市場需求不振，大規模退票等狀況打亂了航空公司的收益管理系統，這促使「週末隨心飛」現象級產品出現。

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事實上，東航受疫情重創，第一季就巨虧40億元，今年還有470億元短期債券到期。但東航推出「週末隨心飛」試圖補血自救後，截至目前，這個套餐已經售出10萬多套，銷售額破了3億元，在低迷市場創造熱潮。

報道引述彭姓航空界專業人士分析，這次營銷還是非常成功的，尤其是東航。一是策略好，二是時機好。他指出，透過這次促銷，東航達成了5個目標：獲得3億多元現金；獲得大量新註冊會員加入；票價規則使得售出機票不會影響既有利潤來源的商務旅客；成本低，正好填滿航班空餘座位；時間正好不覆蓋明年春節春運，確保明年春運利潤。

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責任編輯：游昊雲

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