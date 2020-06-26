【北京疫情】京現「三手傳染」？確診夫婦未到過新發地 疑在公廁染疫

北京新冠肺炎疫情未消退，這次疫情大多與新發地農產品批發市場有關，但日前一對確診夫婦未到過新發地，也沒有接觸過確診患者，他們如何染疫惹起關注。經排查發現，確診婦人曾到過一個小區公廁，而該小區曾有確診病例到過、環境樣本檢測也呈陽性，推斷夫婦二人因此感染新冠肺炎，還揭示當地疫情出現「三手傳染」。

北京疾控中心周日（21日）通報一對夫婦確診，二人在天客隆超市小吃城經營一家烤肉拌飯檔口，夫妻稍早先後發燒，但沒有去過新發地、玉泉東這些批發市場，也沒有接觸過已知的新冠肺炎患者。

北京海淀流調人員緊急展開調查，最終鎖定永定路70號院，該處曾4次出現在通報確診病例活動場所中，其中一間公廁更引起注意。

小區環境樣本檢測呈陽性

海淀區疾控中心主管醫師李洋稱，天客隆超市本月12日曾停電，廁所不能夠正常使用，而患者也稱，她當日去了永定路70號院的公廁。據了解，該處之前出現了確診病例，「之前在永定路70號院的環境採樣中，也發現核酸檢測是陽性。我們推斷她可能是因為去了70號院這個樓的廁所，感染了新冠病毒」。

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疾控人員分析稱，這次天客隆超市確診病例，依然和新發地市場相關聯，為新發地疫情經三手傳染後所致。這次疫情，是從新發地商戶關聯到玉泉東市場商戶，再關聯到玉泉東商戶居住的永定路70號院，最終關聯到去該處公廁的天客隆超市烤肉拌飯店老闆。事後，永定路70號院及天客隆超市已全面消毒。

消息傳出後，有網民表示病毒可怕，嚇得不敢去公廁，但亦有人質疑在公廁染疫的推斷似乎不太嚴謹，提出「公廁怎麼傳染？摸了水龍頭？沒有洗手？」等疑問。

北京這輪疫情，自6月11日至昨日，已累計280宗確診，其中昨日再添11宗確診病例。

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