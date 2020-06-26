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【中印衝突】印度部分酒店拒接待中國遊客 拒用中國商品

國情動向 14:33 2020/06/26

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中印日前於邊境發生嚴重衝突，據報有20位印度士兵喪生，印度掀起反華情緒，旅遊業也發聲。德里一個主要酒店業協會表示，將停止向中國公民提供住宿，同時還將禁令擴大至在其合作酒店範圍內使用中國商品和產品。

據印媒《Financial Express》報道，德里酒店和餐館業主協會（DHROA）表示，其會員公司將不會向中國公民提供酒店或賓館住宿服務。DHROA主要擁有經濟型酒店，招待所，以及少數三星級和四星級酒店，總共約75,000個客房。此外，該行業機構還將與其他州酒店協會聯繫，並敦促他們採取類似立場。

報道提到，DHROA總裁Sandeep Khandelwal表示：「戰爭與商業不可能同時完成。」 坎德爾瓦爾說，將近90％的中國公民出於商業目的訪問印度，這為他們帶來了經濟機會。

有數據顯示，以2017年為例，赴印度旅游的外國游客人數達1,004萬人次，其中包含25萬人次的中國遊客，同期印度旅游業外匯收入達1.77萬億盧比（約1,813億港元）。

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責任編輯：尹航

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