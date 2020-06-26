陳方安生曾遭官媒批禍港四人幫　《環時》列網友痛批引退留言

香港前政務司司長陳方安生今天（26日）發聲明宣布退出公民及政治工作，過較平靜生活。去年8月香港修例風波正盛之時，陳方安生遭中共中央政法委點名為「禍港四人幫」，新華社亦發文批評陳方安生為雙面人、緊抱外國大腿、收取禍港勢力黑錢。

陳方安生發聲明後，《環球時報》隨即轉載消息，並指有網友對此在Facebook留言痛批陳方安生「為自己曾做過的事負上責任先，攪亂香港後一句退下就想翻篇」、「攪亂香港想拍拍籮柚走人！世事真是有那麼便宜嗎」、「叫手足們情何以堪」、「國安法一出，牛鬼蛇神即現形」、「不退就抓起來」。

▲ 香港前政務司司長陳方安生宣布退出公民及政治工作，強調自己一直以香港為家，並寄語年輕人對前途保持希望。（資料圖片）

中共中央政法委員會官方網站去年8月在首頁顯眼位置發文，點名提到黎智英、李柱銘、陳方安生及何俊仁四人為「禍港四人幫」，力數「十四宗罪」。

新華社其後發表文章，指斥「叛國禍港四人幫」三號人物陳方安生為雙面人，擅長把香港攪得不得安生。在回歸之前，陳方安生曾多次在任上失職，卻從未受到處分。回歸之後，陳方安生與時任香港特區行政長官董建華貌合神離，一度令香港特區政府出現兩個「司令部」，對特區政府施政造成困難。

文章還批評2001年後，沒有公職在身的陳方安生不甘寂寞，緊抱外國大腿，收取禍港勢力黑錢，無端指摘香港特區政府和中央政府。在2007年進入立法會和卸任後，一門三代英國人的陳方安生言行愈發放肆。「不知道陳太如何護膚？她的行徑表明，完全是捉急『黃皮』換『白皮』」。

▲ 新華社曾發文批評陳方安生「禍港四人幫」，並以漫畫諷刺陳方安生為雙面人。（新華社資料圖片）

陳方安生當時透過發言人回應，強烈譴責中央宣傳機器對她及其他主要民主派人士發動的抹黑行動，斥做法是企圖把特首林鄭月娥及其管治團隊造成社會動盪不安的主要責任轉嫁給他們。

陳方安生指，抹黑行動對能辨別真相、謊言及假新聞的香港人起不到任何作用，她亦相信香港人很清楚知道可真正信賴哪些人去捍衛他們的價值觀及自由。在香港這個國際城市，外國也是真正持份者，他們關注香港情況，民主派會繼續無懼無私、真誠而直接地向他們解說。

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