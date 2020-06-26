  • 31°C
香港時間 : 2020626日 (五) 16:08
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 北京疫情 新冠肺炎 中美角力 港區國安法 中國經濟 中印衝突 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【香港自治法】中方促美停止干涉香港事務 警告將反制

國情動向 15:07 2020/06/26

分享：

美國參議院一致通過「香港自治法案」（Hong Kong Autonomy Act），要求制裁支持中國限制香港自治的個人或企業，以回應北京推動港區國安法。法案將交眾議院投票，若通過將交給總統特朗普簽署成法。

據《華爾街日報》，中國駐美國大使館發言人方虹稱，香港事務是中國的內政，不允許外來干涉。

她表示，中方敦促美方認清現實，立即停止干涉香港事務和整个中國內政，以免為時過晚。她又警告稱，中方將採取必要的反制措施。但她未有具體說明是什麼措施。

【港區國安法】美參議院一致通過香港自治法  中美香港議題角力延燒

【港區國安法】《香港自治法》法案有幾辣？一分鐘看清內容

值得注意，中美因新冠肺炎疫情、香港問題等而關係惡化，而正值中美貿易協議落實階段，這個法案將令中美關係更添複雜。

推動「香港自治法案」的美國民主黨參議員范霍倫，在參議院通過法案前，特朗普尋求修改一些措辭。其中一個爭論點是該法案中的一項條款，允許美國國會通過聯合反對決議，推翻總統放棄或終止制裁的決定。

【港區國安法】貿易協議成中國反制美方籌碼　特朗普作繭自縛？

【港區國安法】環時稱中美「香港戰役」已打響 駐美大使館警告反制

【港區國安法】外交部駐港公署批蓬佩奧威脅制裁 「若一意孤行將遭反制」

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

【港區國安法】跟進最新消息，各方反應

相關文章

【港區國安法】美參議院一致通過香港自治法 中美香港議題角力延燒
今日
【港區國安法】美參議院一致通過香港自治法 中美香港議題角力延燒
【港區國安法】《香港自治法》法案有幾辣？一分鐘看清內容
今日
【港區國安法】《香港自治法》法案有幾辣？一分鐘看清內容
【港區國安法】環時稱中美「香港戰役」已打響 駐美大使館警告反制
2020/05/30
【港區國安法】環時稱中美「香港戰役」已打響 駐美大使館警告反制
【港區國安法】外交部駐港公署批蓬佩奧威脅制裁 「若一意孤行將遭反制」
2020/05/29
【港區國安法】外交部駐港公署批蓬佩奧威脅制裁 「若一意孤行將遭反制」
【港版國安法】外交部：將採取必要反制措施 應對外國干涉
2020/05/27
【港版國安法】外交部：將採取必要反制措施 應對外國干涉
中美關係 港區國安法 政治 疫情 內政 特朗普 貿易 中美貿易協議 香港 中國

上一篇文章

【中美角力】國會過「香港自治法」右派狂挾 特朗普會點揀？

下一篇文章

陳方安生曾遭官媒批禍港四人幫　《環時》列網友痛批引退留言
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中印衝突】印度疑扣貨櫃報復中國　意外殃及蘋果等美企
【中印衝突】印度疑扣貨櫃報復中國　意外殃及蘋果等美企
【中美角力】中國政治獻金助特朗普連任？華爾街日報投政治震撼彈
【中美角力】中國政治獻金助特朗普連任？華爾街日報投政治震撼彈
【中美角力】中美競爭推動中俄合作 華為等中企轉向俄羅斯
【中美角力】中美競爭推動中俄合作 華為等中企轉向俄羅斯
【港區國安法】美參議院一致通過香港自治法 中美香港議題角力延燒
【港區國安法】美參議院一致通過香港自治法 中美香港議題角力延燒
【中美角力】解放軍採購洩機密？疑已啟動研發核航母
【中美角力】解放軍採購洩機密？疑已啟動研發核航母
【中美角力】特朗普幕僚「車輪轉」批華　國安顧問：中國威脅美主權
【中美角力】特朗普幕僚「車輪轉」批華　國安顧問：中國威脅美主權