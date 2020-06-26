【香港自治法】中方促美停止干涉香港事務 警告將反制

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【中美角力】國會過「香港自治法」右派狂挾 特朗普會點揀？
美國參議院一致通過「香港自治法案」（Hong Kong Autonomy Act），要求制裁支持中國限制香港自治的個人或企業，以回應北京推動港區國安法。法案將交眾議院投票，若通過將交給總統特朗普簽署成法。
據《華爾街日報》，中國駐美國大使館發言人方虹稱，香港事務是中國的內政，不允許外來干涉。
她表示，中方敦促美方認清現實，立即停止干涉香港事務和整个中國內政，以免為時過晚。她又警告稱，中方將採取必要的反制措施。但她未有具體說明是什麼措施。
【港區國安法】美參議院一致通過香港自治法 中美香港議題角力延燒
值得注意，中美因新冠肺炎疫情、香港問題等而關係惡化，而正值中美貿易協議落實階段，這個法案將令中美關係更添複雜。
推動「香港自治法案」的美國民主黨參議員范霍倫，在參議院通過法案前，特朗普尋求修改一些措辭。其中一個爭論點是該法案中的一項條款，允許美國國會通過聯合反對決議，推翻總統放棄或終止制裁的決定。
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責任編輯：林佩怡
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