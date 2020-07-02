【香港自治法】國會過「香港自治法」右派狂挾  特朗普會點揀？

美國參議院25日以「一致同意」方式通過「香港自治法」（Hong Kong Autonomy Act），並通過「批評港區國安法」決議案。之後，會交到眾議院通過，再交特朗普簽署。以上程序基本上不會有什麼阻滯。關鍵是法案通過後，制裁力度有多大，最終決定權還是在總統手上。

特朗普因國內形勢不妙，對是不是制裁中國猶疑不決，但在外面對國會壓力，在白宮內右派如國務卿蓬佩奧、納瓦羅等狂挾，競選對手拜登也乘機抽水。如果法案正式通過，特朗普在重重壓力下，特朗普只求中國執行貿易協議而放軟手腳，看來難以過關。

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「香港自治法」通過後，美國國務卿於法案生效90天內及未來每年，認定哪些外籍人士致使中國無法履行其在「中英聯合聲明」與「基本法」中對香港的義務，及哪些外國金融機構知情卻仍與該人士有大量資金往來，並繳交認定報告給國會。

國會會授權美國總統，透過凍結資產與拒發簽證等措施，制裁遭認定人士。針對與遭認定人士往來的外國金融機構，美國總統則可動用一系列制裁手段，包含禁止美國當地銀行向其提供貸款、禁止美國公民投資該機構，及拒發簽證給該機構管理人員等。

首先，法案只會在中方官員已受到制裁後，銀行再於知情下與相關官員交易，才會連帶制裁銀行。亦即是說，金融制裁是最辣一步，也是最後一步。至於首先制裁哪些人、制裁力度有多大，美國總統仍有很大迴旋空間。

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問題是，「香港自治法」是國會兩黨共識，以國務卿蓬佩奧過往對華的強硬姿態，提交的報告絕對不會有任何鬆動，如果報告提出嚴厲制裁方案，特朗普將要承受強大政治壓力，就算不情願也要被迫上戰車。

再者，白宮內外的對華鷹派這一段時間頻頻向特朗普「迫宮」。前國家安全顧問博爾頓出書已令特朗普頭痛不已，國務卿蓬佩奧更是天天公開向中國發炮，當中，白宮貿易顧問納瓦羅一向是極端「仇華派」，也不時跳出來搞局。最近，連一向低調的國家安全顧問奧布賴恩也不停出來攻擊中國，顯得白宮內鷹派要挾迫特朗普「咪縮沙」。

經歷了新冠肺炎疫情、種族衝突後，特朗普選情也不大妙。對手拜登民調反超特朗普，拜登當然會趁機「抽水」。特朗普在競選集會上吹噓，「我們正在收取數以千億美元的關稅。不是我們在支付這些錢，是中國，因為他們採取了貨幣貶值措施。我們幹得難以置信的好。」

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拜登反過來質疑特朗普的對華貿易政策給美國帶來了巨大利益。他的支持者星期二在一則獲得拜登授權播出的電視廣告中說：「特朗普沒有嚴厲對待中國，他被人家玩弄了，輸掉了他發動的貿易戰。美國破產農民增加了20%，鋼鐵工人被出賣，我們的製造業蕭條。」

當然，現在「香港自治法」就算在眾院通過，還要等特朗普簽署，再要等國務卿報告出台，前後加起來起碼要3、4個月，到時情勢怎樣實在難以估計，但以國會及白宮內鷹派的政治取向，應該不會有大變化，到時特朗普要抗拒似乎機會不大。

本報記者：高青

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