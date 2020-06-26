【華為5G】白宮據報擬促私企收購愛立信諾基亞 抗衡華為

美國圍堵中國通訊設備巨頭華為的行動不斷，美媒消息指，特朗普政府討論了一系列戰略以對抗華為業務增長，並讓美國更多方力量參與到與華為的競爭，包括敦促美國大型科技公司收購愛立信或諾基亞。

《華爾街日報》報道，為加強針對華為的全球競爭，特朗普政府官員曾討論讓聯邦政府深度介入私營部門的想法。據知情人士透露，上述官員與美國科技巨頭、私募股權公司和資深電信高管斷斷續續地討論了這些想法，包括推動諸如思科（Cisco）之類的美國大型科技公司收購歐洲公司愛立信（Ericsson）或諾基亞（Nokia）。

惟知情人士稱，思科已不止一次表示無意收購低利潤率業務。

▲ 美媒消息指，特朗普政府討論了一系列戰略以對抗華為業務增長，包括敦促美國大型科技公司收購愛立信或諾基亞。

報道指，特朗普政府還討論通過稅收減免措施和出口銀行融資來支持愛立信和諾基亞。另有提議支持「開放式」網絡技術，使美國初創企業更容易為5G設備開發新技術。

而新冠疫情使特朗普政府的策劃過程變得複雜。在新冠病毒導致大部分旅行活動中斷後，白宮推遲總統特朗普與來自美國無線運營商、設備製造商和美國大型科技公司高管，原定於4月1日舉行的一次5G技術會議；這些科技公司包括戴爾（Dell）、英特爾（Intel）和微軟（Microsoft ）等。

中方及華為此前已多次表示，華為是民間資本企業，不受中國政府及軍方控制，稱中美企業之間的經貿合作是互利共贏，希望美方停止無理打壓及制裁華為等中國企業，並以公平、公正、非歧視方式，對待中國企業。

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