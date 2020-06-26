中國一稅務軟件被揭藏後門 黑客可控制公司網絡

中國有稅務軟件被指藏有後門。彭博報道，一間總部位於英國的技術供應商開始在在中國開展業務時，聘請網絡安全公司主動尋找在華經營期間可能出現的數字威脅，結果發現中國一間國有銀行要求下載的稅務軟件，有隱藏的後門，可以令黑客控制該公司的網絡。

美國網絡安全公司Trustwave周四（26日）發表報告，揭露上述情況。惟Trustwave拒緋透露涉事上述中國國有銀行名稱，但已就軟件後門問題匯報美國聯邦調查局（FBI）。

美網安公司發現後門 已匯報FBI

報道指出，中國一間國有銀行要求企業下載「智慧稅務」（Intelligent Tax），以申報當地納稅。Trustwave發現，該軟件安裝了一個隱藏的後門，可以令黑客遠程命令和控制該公司的網絡。

這個被Trustwave稱為GoldenSpy的惡意軟件，要等到稅務軟件安裝完成2小時後才下載和安裝。研究人員並確定，這款惡意軟件連接到中國的一個服務器。

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Trustwave網絡威脅檢測和響應副總裁Brian Hussey形容，「基本上這是網絡門戶大開，有系統級權限，以及完全獨立於稅務軟件網絡基礎設施的命令和控制服務器。」

報告稱，未知有多少公司下載了該惡意軟件，也不知道這軟件目的或幕後主使。Trustwave表示，它在早期就中斷了對這間科技公司的入侵。但操作者顯然有能力偵察、橫向擴展和竊取數據，而且GoldenSpy具有APT攻擊的特點。而APT攻擊通常與民族國家的黑客組織有關。

惡意軟件被指連接中國伺服器

Trustwave還知道一間大型金融機構發生「高度相似的事件」，但未透露其名稱。報告指出，這可能影響無數在中國經營和納稅的公司，也可能僅針對少數能獲取重要信息的組織，但認為所有在華公司都應調查GoldenSpy的存在，必要時進行補救。

研究人員還稱，有關威脅在今年4月開始活躍，並發現GoldenSpy的其他變種，可追溯到2016年12月。Hussey表示，尚不清楚黑客在成功訪問該科技公司網絡後所尋找的目標，因發現時他們尚未竊取數據。

「智慧稅務」軟件的開發商航天信息未回應事件。而根據Trustwave，該惡意軟件有南京辰闊網絡科技有限公司的數字簽名，助其繞過英企的防病毒和安全系統。惟Hussey說，Trustwave就此聯繫辰闊科技時，其電郵被拒收。

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