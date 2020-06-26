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【中美角力】美軍機經巴士海峽飛入南海巡航　解放軍軍機現同空域

國情動向 16:05 2020/06/26

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北京大學海洋研究院成立的「南海戰略態勢感知計劃」周五（26日）在Twitter發文稱，美軍於當日上午派EP3E電子偵察機飛越台灣西南空域，經巴士海峽向南海方向巡航。台灣的空軍隨後表示，解放軍同日亦派軍機進入台灣西南空域，台軍廣播驅離。

南海戰略態勢感知計劃發文稱，美軍電子偵察機經過巴士海峽向南海巡航，將持續搜索解放軍軍機的動向。另有大陸機構同日在Twitter發文，公布美軍機的位置和飛行路線。台媒周四（25日）引述台軍官員指出，美軍近期頻繁進入台灣相關空域，可能與解放軍派軍機入台空域有關，藉此測試美軍在南海聯合行動的穩定及可靠性。

美軍機經巴士海峽飛入南海巡航　解放軍軍機現同空域

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台空軍表示，解放軍軍機於上午11時和下午1時29分飛到台灣西南空域，台軍廣播指，位於台灣西南空域高度6500米的解放軍軍機，已影響台灣的飛航安全，應立即駛離相關空域。

台媒統計數據顯示，美軍自周日（21日）至今，已連續第6日派軍機進入台空域。期間，美軍派出P8A海神式偵察機、P3C反潛機、RC135偵察機和KC135空中加油機等逾10架次軍機，進入巴士海峽相關海域和南海巡航。台軍方猜測，美軍是為了阻嚇解放軍軍機繞台，或監控解放軍潛艦的動態。

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責任編輯：游昊雲

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