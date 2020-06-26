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孫楊被官方認可？央視電影頻道透露擬拍《孫楊傳》 惟網民批評聲多

社會熱點 17:01 2020/06/26

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中國泳將、奧運冠軍孫楊的經歷一直備受爭議，近期有消息指，有電影公司打算籌備以孫楊事跡為題材的傳記電影《孫楊傳》，將他在童年、少年、訓練和泳壇上的風光時刻，以及近年的風波都搬到大銀幕上，不過這一消息引來不少批評聲。

獲官方認可？惟網民質疑聲多

據央視電影頻道旗艦欄目官方微博24日發出的一則消息，「雖然第73屆戛納電影節停辦，但作為全球最大的電影交易市場，戛納電影節電影市場選擇轉移線上，為今年的3,000多部電影尋找國際買家，其中運動員孫楊的故事也將搬上銀幕。」

消息提到，這部《孫楊傳》不僅要拍攝他最近幾年所遭遇到的風波，還要以閃回的方式追溯他的童年、少年、訓練和泳壇上的風光時刻。電影定於2021年開拍，導演、演員暫未公布。目前，孫楊方面暫未回應電影拍攝的任何信息。

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不過，消息一出即引來大批網民反對，他們紛紛提到孫楊的負面新聞，評價他是「媽寶男」（編按：被媽媽寵壞了的孩子），還提到他的禁藥風波。最新消息是，上述微博已不可見，因此，這部電影能否開拍尚未知。

孫楊2018年9月在家中拒絕接受突擊藥檢，今年2月底被瑞士洛桑的國際體育仲裁法庭裁定違反《世界反興奮劑條例》，重罰禁賽8年；惟他於4月30日向瑞士聯邦最高法院提出上訴。

責任編輯：尹航

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