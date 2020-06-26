【中澳關係】疑被中國滲透 澳洲工黨議員住所辦公室遭突擊搜查

中澳關係緊張之際，澳洲警方及安全情報組織（ASIO）今日（26日）先後突擊搜查新南威爾士州工黨議員莫索曼（Shaoquett Moselmane）的住所及辦公室，據稱其辦公室疑遭中國特工滲透。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）表示，有關行動表明外國干預是真實的，有必要採取行動。新州工黨領袖則稱，有關報道非常令人擔心，會暫時中止莫索曼的黨籍，並要求莫索曼辭去議會職務。

中澳緊張恐加劇

分析認為，澳洲當局有意針對中國干預澳洲政壇的指控採取行動，很可能導致中澳緊張關係惡化。中國外交部曾批評澳洲一些政客、機構、媒體不斷編造所謂中國「間諜案」，對澳洲的「滲透案」，指無論情節多麼離奇，花樣如何翻新，謊言終究是謊言。

▲ 莫索曼（Shaoquett Moselmane）

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綜合澳洲傳媒報道，作為國家安全機構調查的一部分，澳洲聯邦警察和澳洲安全情報組織今日突擊搜查莫索曼位於悉尼的住宅和辦公室，目前莫索曼正接受聯邦官員的問話。與此同時，莫索曼辦公室兼職僱員張智森（John Zhang）的住所也遭突擊搜查。

《澳洲人報》消息稱，這次調查主要集中在張智森的活動，而莫索曼仍然是調查對象。據信有關調查是關於中國政府的外國干預指控。而警方突擊搜查莫索曼的物業，是找尋支持中國政府滲透澳洲的證據。據了解，有關調查已進行了幾個月；沒有指控得到證實。

莫索曼被指親中 曾讚習近平抗疫「嘆為觀止」

莫索曼一向被指親中，他曾多次讚揚北京，並形容中國國家主席習近平對新冠肺炎疫情的應對「嘆為觀止」、「果斷有力」，並因讚揚習近平而於4月辭去新州上議院助理議長。

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莫索曼2018年曾表示，中國要盡力改變現存規則，創造新的世界秩序；他當年還提出動議，提到幾名中國公民的工作，包括中國商人黃向墨。黃因涉嫌干涉外國而被澳洲政府驅逐不得入境。

據澳媒報道，自2009年進入議會以來，莫索曼已9次訪華。他同時是澳洲上海同鄉會名譽主席、澳洲華人協會的創始成員和前高級副主席，兩間組織均被學者引用為與中國政府有密切關聯的組織。至於張智森，是澳洲上海同鄉會名譽主席，據稱曾修讀中共安排的統戰宣傳課程。

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