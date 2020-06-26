【華為5G】欲破美圍堵 華為據報力促日本通訊商採用其5G產品

在美國加大圍堵之際，中國電訊設備巨頭華為據報部署「反擊」，其日本法人發出指示，要求強烈敦促日本通訊商，使用華為5G產品。但分析認為日本通訊商採用華為5G產品機會不大，而日企本身也尋求挑戰華為的領導地位。

共同社報道，由於有發達國家出於安全保障憂慮排除華為，華為打算以本月中旬與德國電信簽約為契機，發起反擊。報道指出，華為認為意大利及法國有採用的可能性，正在加大勸說力度。而華為日本法人將在營銷活動中，強調歐洲主要國家同意採用華為設備。

不過，報道稱日本與主導制裁華為的美國統一步調，已表明將華為排除出政府採購清單，預計日本通訊商採用華為產品的可能性不大。

日企欲爭奪全球5G市場份額

與此同時，日本企業也尋求挑戰華為的領導地位。日本電信電話（NTT）表示，將持有總部位於東京的日本電氣公司（NEC）近5%的股權。而日本電氣公司是生產5G高速移動網絡設備。

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NTT首席執行官澤田純表示，華為的處境讓日本有機會爭奪全球市場份額。他認為，中美關係繼續惡化的可能性很大，而在這種嚴峻的全球形勢下，「我們希望成為領導者」。

日本電氣和NTT表示，將聯合開發包括基站在內的移動技術，希望到2030年獲得如美國電話電報公司(AT&T Inc.)等世界頂級移動運營商約20%的業務。

責任編輯：林佩怡