由美軍播毒論到孟晚舟案 屢掀爭議的發言人趙立堅（訂戶專享） 國情動向 19:43 2020/06/26 分享： 外交部新聞發言人通常被認為是國家政策的代言人，同時也是國家形象的代表。近年，中國外交部新聞發言人硬朗強勢的風格屢屢成為話題，有分析評論認為，這正折射出中國放棄了改革開放30多年奉行的「韜光養晦」的外交路線。 ... 相關文章 【國安法．BNO】民調稱37%港人考慮移民 趙立堅：中國來去自由 2020/06/05 【國安法．BNO】民調稱37%港人考慮移民 趙立堅：中國來去自由 【港版國安法】趙立堅：香港是中國的香港 美方沒資格插手 2020/05/25 【港版國安法】趙立堅：香港是中國的香港 美方沒資格插手 【新冠肺炎】回應蓬佩奧 趙立堅：污衊指責別人趕不走病毒 2020/04/10 【新冠肺炎】回應蓬佩奧 趙立堅：污衊指責別人趕不走病毒 【新冠肺炎】稱病毒或由美軍傳武漢 趙立堅如何成「網紅」外交官？ 2020/03/24 【新冠肺炎】稱病毒或由美軍傳武漢 趙立堅如何成「網紅」外交官？ 外交 中美關係 中國外交部 趙立堅 崔天凱 孟晚舟 港區國安法 武漢 美軍 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入