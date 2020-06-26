由美軍播毒論到孟晚舟案 屢掀爭議的發言人趙立堅（訂戶專享）

外交部新聞發言人通常被認為是國家政策的代言人，同時也是國家形象的代表。近年，中國外交部新聞發言人硬朗強勢的風格屢屢成為話題，有分析評論認為，這正折射出中國放棄了改革開放30多年奉行的「韜光養晦」的外交路線。

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