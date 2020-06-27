【港區國安法】美媒：北京打貿易牌 美方倘跨越「紅線」或危及貿易協議

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）周五表示，華府將對損害香港高度自治的一些現任及前任中共官員，實施簽證限制，但無透露哪些人會受影響。中國駐美大使館發聲明，表示堅決反對美方的錯誤做法，中方將採取堅定有力措施，堅決維護國家主權、安全和發展利益。

【港區國安法】蓬佩奧稱將限制損港自治中共官員簽證 中方：美無資格說三道四

中美關係緊繃之際，《華爾街日報》報道，中方近期打貿易牌，暗示美國在台灣、香港等北京視為「禁區」的議題上施壓，可能會危及中國根據第一階段貿易協議對美國農產品和其他出口產品的採購。

報道指，中國領導人指責美方干預香港和台灣等事務。根據北京官方報道，美國國務卿蓬佩奧此前在夏威夷，與中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪會面時，談及這些問題；此外，中國對美國總統特朗普（Donald Trump）上周簽署《維吾爾人權政策法案》表示「強烈不滿」。

知情人士表示，儘管楊潔篪重申了中國政府履行貿易協議的承諾，但他強調雙方必須「合作」。一名中國官員表示，這意味著「美方應避免過多干預」。這位官員補充說，「不應該跨越紅線。」

了解會談情況的人士說，蓬佩奧並未做出任何讓步。美國國務院一名官員表示，蓬佩奧前往夏威夷時期待「一個全新的視角和具體的行動」，但結果令人失望。

【港區國安法】《香港自治法》法案有幾辣？一分鐘看清內容

【港區國安法】楊潔篪蓬佩奧見面6小時 美方聲明不提香港台灣新疆

【中美角力】國會過「香港自治法」右派狂挾 特朗普會點揀？

【中美角力】美歐建立中國議題對話機制 應對北京挑戰

【中美角力】上海社科院院長：中國應減少國際對抗 擱置分歧以德服人

【中美角力】中美經貿脫鉤？說易行難！

【中美角力】楊蓬會細節曝光 蓬佩奧：中方不滿美售台F-16

【中美角力】美國要與中國脫鉤 京智囊提三條底線應對

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

【港區國安法】跟進最新消息，各方反應

【2020書展早鳥訂閱優惠】新訂戶激賞禮品高達400，立即訂閱︰https://bit.ly/2UUJ2GE

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁：http://bit.ly/2Qm2YjA