【港區國安法】蓬佩奧稱將限制損港自治中共官員簽證　中方：美無資格說三道四

港區國安法料於月底經全國人大常委會會議通過，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）周五表示，華府將對損害香港高度自治的一些現任及前任中共官員，實施簽證限制，但無透露哪些人會受影響。中國駐美大使館發聲明，表示堅決反對美方的錯誤做法，中方將繼續採取堅定有力的措施，堅決維護國家主權、安全和發展利益。

蓬佩奧發表聲明稱，美國總統特朗普（Donald Trump）曾經承諾要制裁剝奪香港自由的中共官員，華府因此採取行動。美國會向被認為有責任或合謀破壞香港高度自治，或打壓人權與基本權利的前任及現任中共官員，實施簽證限制，有關措施亦可能適用於涉事官員的家屬。

聲明提到，美國要求中國履行《中英聯合聲明》的承諾及義務，即是香港享有高度自治、人權與基本自由，包括言論及集會自由會受法律保障，並獲香港當局尊重，強調香港的高度自治、充份履行《中英聯合聲明》及尊重人權是至關重要，華府會繼續審視情況，回應有關問題。

中國駐美大使館發聲明堅決反對美方的錯誤做法，奉勸美方立即糾正錯誤，撤銷有關決定，停止干涉中國內政。中方將繼續採取堅定有力的措施，堅決維護國家主權、安全和發展利益。

聲明強調，香港事務純屬中國內政，不容任何外部勢力干預，重申國家安全立法是中央政府的權力和責任，也是國際通行實踐，港區國安法立法針對的是極少數嚴重危害國家安全的行為和活動，只會使香港擁有更加完備的法律體系和更加穩定的社會秩序，有利於維護「一國兩制」和香港長期繁榮穩定。

聲明並稱， 中國政府治理香港的法律依據是中國憲法和香港基本法，不是《中英聯合聲明》。 隨著1997年香港回歸中國，《中英聯合聲明》中所規定的與英方有關的權利和義務都已全部履行完畢。 美方沒有任何法律依據、也沒有任何資格援引《中英聯合聲明》對香港事務說三道四。

美國總統特朗普上月回應北京通過港區國安法草案，宣布啟動取消給予香港特殊待遇程序，將制裁削弱香港自治的官員，惟未提及任何制裁及貿易行動。蓬佩奧的聲明是美國對中國舉措做出具體回應的第一步。

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