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【港區國安法】美打響對華制裁　彭博：白宮內部對懲罰力度激烈辯論

國情動向 12:17 2020/06/27

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港區國安法料於月底經全國人大常委會會議通過，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）周五表示，華府將對損害香港高度自治的一些現任及前任中共官員，實施簽證限制，但無透露哪些人會受影響。彭博社引述一名華府高級官員稱，這是美國對中國涉港行動所採取諸多懲罰措施的第一步，而特朗普政府內部曾就應該打擊中國的程度展開了辯論。

蓬佩奧發表聲明稱，美國總統特朗普（Donald Trump）曾經承諾要制裁剝奪香港自由的中共官員，華府因此採取行動。美國會對被認為有責任或同謀破壞《中英聯合聲明》所保障的香港高度自治，或破壞香港人權和基本自由的中共現任和前任官員實施簽證限制，有關措施亦可能適用於涉事官員的家屬。

【港區國安法】蓬佩奧稱將限制損港自治中共官員簽證　中方：美無資格說三道四

【港區國安法】美媒：北京打貿易牌 美方倘跨越「紅線」或危及貿易協議

彭博引述一名華府高級官員稱，這是美國對中國涉港行動所採取諸多懲罰措施的第一步。在全國人大常委會預計周日起開會通過港區國安法之際，向北京傳達訊息。

而簽證舉措在很大程度上是象徵性的，因為中國官員不太可能訪問美國，尤其疫情之下多數國際航班已經暫停，美國亦已對來自中國的旅客實施了嚴格限制。

知情者透露，特朗普政府內部就應該打擊中國的程度展開了辯論，認為嚴厲的制裁或剝奪香港特殊貿易地位的行動，可能引起中國關注，但也有可能進一步損害已被疫情破壞的全球經濟。

中國駐美大使館就美方宣布因涉港問題對相關中方官員實施簽證限制措施發聲明，表示堅決反對，奉勸美方立即糾正錯誤，撤銷有關決定，停止干涉中國內政。中方將採取堅定有力措施，堅決維護國家主權、安全和發展利益。

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