【華為風暴】中使館促加拿大　停止「麥克風外交」對華施壓

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）日前表明，拒絕用華為首席財務官孟晚舟，交換兩名被中國拘禁的加拿大人，認為這麼做會立下壞先例，並傷害到加拿大的利益。中國駐加拿大使館發言人對此表示， 加方應反省自身在孟晚舟事件上的錯誤，停止通過搞「麥克風外交」對華施壓。

中國駐加拿大使館聲明指出， 近來，加拿大領導人多次就中國依法處理康明凱案、邁克爾案說三道四。加拿大媒體也作了一些歪曲報導，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

聲明重申，中國司法機關依法獨立辦案 ，加拿大籍被告人康明凱 （Michael Kovrig） 、邁克爾 （Michael Spavor） 二人犯罪事實清楚，證據確實、充分，根本不存在所謂「任意拘押」的情況。

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聲明並強調孟晚舟事件是美國為打壓中國高科技企業和華為公司而策劃的嚴重政治事件，同康明凱案、邁克爾案的性質完全不同，「加方充當了美方幫兇，這才是任意拘押」。

聲明又提到， 6月24日，中國外交部發言人回答相關提問時，引述了康明凱妻子的話，但加拿大媒體故意把康明凱妻子的話報道為發言人的表態，並聲稱中方將孟晚舟事件與康明凱案、邁克爾案相聯繫。這種作法居心叵測，嚴重誤導公眾，違背職業道德。

中方再次敦促加方認真對待中方嚴正立場，切實尊重法治精神和中國司法主權，停止就康明凱、邁克爾案發表不負責任的言論，停止通過搞「麥克風外交」對華施壓。同時，加方應反省自身在孟晚舟事件上的錯誤，停止政治操弄，立即釋放孟晚舟並讓她平安回到中國。

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