【中美角力】美國會議員提「台灣獎學金法」 促美官員學習中文深化美台交流

中美關係緊繃之際，美國國會議員周五（26日）提出「台灣獎學金法」草案，向美國聯邦政府官員提供為期2年的獎學金，以學習中文並深入了解台灣與印太區域，增強官員專業及強化美國對印太民主夥伴承諾。

「台灣獎學金法」（Taiwan Fellowship Act）由美國參議員馬基（Edward Markey）、魯比奧（Marco Rubio），以及眾院外委會亞太小組主席貝拉（Ami Bera）與共和黨首席議員約霍（Ted Yoho）分別在參眾兩院提出。

草案計劃以美國國會在1994年與日本之間項目「曼斯菲德獎學金」為藍本，向美國聯邦政府官員提供為期2年的獎學金，讓他們赴台灣學習中文、更深入了解台灣與印太區域政經情勢，增加美國官員專業知識，並加強美國對印太地區民主夥伴承諾。

參議員馬基表示，美國與台灣的戰略夥伴關係在貿易、人權和法治、安全和對抗全球流行病等領域的接觸與合作中，持續壯大。在中國持續在國際孤立台灣之際，這項法案展現對台灣堅定不移的承諾。

盧比歐則表示，「台灣獎學金法」將能繼續加強美台雙邊與文化交流，促進符合美國價值與利益的自由開放印太地區。貝拉亦指出，美台存在穩固的夥伴關係，這項法案將使美國官員能對印太地區有更深入了解，他們返回美國後能對決策提供更完善的訊息，進一步增強關係。

台灣的外交部門對此表示，將持續關注法案後續審議情形，並與美行政部門保持密切聯繫，以持續深化台美關係。感謝美國會近年持續透過各項立法，積極推動深化台美各領域的交流與合作，這項法案也彰顯美參眾兩院對台美關係跨黨派的高度支持。

霍利（Josh Hawley）月初亦提出「台灣防衛法」（Taiwan Defense Act）草案，要求確保美國履行《台灣關係法》義務，維持美軍阻止大陸武力犯台的能力。

對於美國涉台問題，中方多次強調，世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分，要求美方切實恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，停止美台官方往來和提升與台實質關係，停止干涉中國內政。

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