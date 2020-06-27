劉以豪夥李昇基綜藝《Twogether》大熱　IG卻鬧山寨版私訊詐財

有「台灣最萌男友」之稱的台灣藝人劉以豪，夥拍韓國男神李昇基出演的Netflix旅遊實境綜藝節目《Twogether：男神一起來看你》，終於在6月26日正式上線，備受網民關注，劉以豪更因此登上韓國網站Naver熱搜榜。

《Twogether：男神一起來看你》由劉以豪和李昇基並肩尋訪亞洲7座城市，一路上與粉絲互動，面對面為他們完成夢想。不少粉絲此前已不斷轉發宣傳照及預告片，表示期待、稱「不見不散」，足見劉以豪與李昇基的魅力。然而，有不法分子卻利用劉以豪的名氣，冒用他的英文名字，在IG設立山寨帳號「jasperliu88」私訊搭訕粉絲，並企圖詐騙4萬元新台幣（約1萬港元）。

目前人在大陸拍攝戲劇的劉以豪聽聞後大表無奈，呼籲粉絲在網絡上要特別小心，保護好自己，記得關注有「藍勾」的官方帳號。

▲ 劉以豪夥拍韓國男神李昇基出演的Netflix旅遊實境綜藝節目《Twogether：男神一起來看你》，終於在6月26日正式上線，備受關注。

台灣《中時電子報》報道，劉以豪的經理人公司近日收到粉絲舉報，1名印尼「山寨劉以豪」圖在IG對粉絲招搖撞騙，以劉以豪照片當頭貼設立假帳號，簡介中自述為演員、模特兒、音樂人，已發表70多篇帖文，但僅60多人追蹤。

該山寨劉以豪帳號更被指以簡體字私訊粉絲，要求滙款1萬元人民幣到管理公司註冊，當粉絲提出質疑時，對方竟回「沒有」，並解釋「一旦您註冊，將成為我的受益人」。粉絲立即向經理人公司通報求證，對此公司回應，除了這次印尼，劉以豪身分也在其他國家被冒用過，假借劉以豪名字去搭訕粉絲，從中要求對方滙款想騙財。

官方提醒，劉以豪的IG帳號為「ryu19860812」，而且是有官方「藍勾」認證的，粉絲們務必謹慎確認，而帳號亦絕不會私訊向粉絲要求滙款，千萬不要上當受騙。

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責任編輯：孫民

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