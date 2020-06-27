【長江三峽大壩】距大壩40公里  宜昌暴雨成災汽車幾被沒頂（附直播連結）

▲ 【長江三峽大壩】距大壩40公里 宜昌暴雨成災汽車幾被沒頂（直擊片段曝光）

內地南方正遭受新一輪暴雨侵襲。與長江三峽大壩距離約40公里的湖北省宜昌市，今天（周六、27日）出現暴雨，市區積水嚴重，導致車輛被淹。中央氣象台晚間對南方多地繼續發布暴雨黃色預警，時間從今晚8時到28日晚間8時。

人民網報逆，27日，湖北宜昌市普降大到暴雨，宜昌城區多處地勢低窪地帶漬水嚴重，暴雨導致城區部分交通要道堵塞。部分路段受坡度影響形成局部水流衝擊，有車輛被淹。湖北省氣象部門連續發布40餘條預警。

被大水圍困 司機被公安解救

在宜昌城區，有積水超過50厘米，行人和車輛艱難地從水中穿過。東城大道與小鴉路交匯處路段積水嚴重，部分車輛因涉水太深，導致車門無法打開，車內人員被困，情況十分危急，後來由交警爬車破窗施救，將被困人員救出。

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今天上午，三峽翻壩高速公路全線多處路段還發生積水和山體滑坡現象，危險路段已用錐筒隔離標註。

根據湖北新聞，從早上8時到下午2時，宜昌市遠安縣的雨量最大，達203.1毫米。

中央氣象台今天晚間6時繼續發布暴雨黃色預警，預計27日晚間8時至28日晚間8時，重慶東南部、貴州東北部、湖南西北部、湖北大部、河南中南部、安徽中北部、江蘇中南部、上海等地有大到暴雨。

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其中，河南東南部、湖北北部和西南部、湖南西北部、安徽中北部、江蘇南部等地的部分地區有大暴雨，局地特大暴雨（250-280毫米）。上述部分地區伴有短時強降水（最大小時降雨量30-50毫米，局地可超過70毫米），局地有雷暴大風等強對流天氣。

暴雨預計延續至周日

6月進入主汛期以來，南方經歷了5輪強降雨過程。據央視焦點訪談報逆，截至26日，全國共有26個省區市遭受洪澇災害，受災人口1374萬人次，死亡失蹤81人，緊急轉移安置74.4萬人次，倒塌房屋1萬餘間，直接經濟損失人民幣278億元。

國家防汛抗旱總指揮部日前表示，當前已全面進入汛期，防汛抗洪進入關鍵階段。

▲ 內地南方正遭受新一輪暴雨侵襲。與長江三峽大壩距離約40公里的湖北省宜昌市出現暴雨，市區積水嚴重，導致車輛被淹。

▲ 車輛幾被沒頂。

▲ 宜昌積水嚴重。

▲ 宜昌變澤國。

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