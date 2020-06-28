【長江三峽大壩】南方暴雨停不了  央視直播四川涼山滿目瘡痍（附直播連結）

▲ 【長江三峽大壩】南方暴雨停不了 央視直播四川3死12失蹤災情（附直播連結）

內地暴雨災害蔓延，水利部預計今日起的3天內（周日至周二），南部多個省區仍會遭遇暴雨侵襲，警戒進一步升級。而位於長江三峽中上游的四川省，汛情急速惡化，截至周六（27日）已經導致3人死亡12人失蹤。央視直播當地嚴重災情，災區滿目瘡痍。

央視直播四川涼山災情：https://bit.ly/3eHYde5

中央氣象台6月28日6時繼續发布暴雨黃色預警。四川、重慶、廣西等地13條河流发生超警以上洪水。水利部27日進一步部署暴雨洪水防範工作，要求加強監測預報預警、抓好山洪災害防禦等。

中央氣象台通報，預計周日（28日）早上8時至周一（29日）8時的一天內，貴州東北部、湖南北部、湖北東部、河南東南部、安徽大部、江蘇大部、上海等地有大到暴雨，其中，安徽東部、江蘇中南部等地的部分地區有大暴雨(100至200毫米)。上述部分地區伴有短時強降水（最大小時降雨量30～50毫米，局地可超過70毫米)，局地有雷暴大風等強對流天氣。

13條河流發生超警界線以上洪水

中國水利部網站也指出，自周日（28日）8時至周二（30日）8時，黃淮、江淮、江南、西南等地部分地區仍將有大到暴雨，部分地區大暴雨。長江、淮河、太湖、珠江等流域部分河流將出現明顯漲水過程，太湖、淮河上游等可能發生超警洪水，暴雨區內部分中小河流可能發生較大洪水。

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水利部稍早前公布，南方自6月起經歷五輪暴雨，截至周六（27日）為止，全國已有26省陷入水災困境，逾千萬人受災。

內地媒體報道中國，西南、江南及東北等地部分地區近日降了中到大雨，局地大暴雨，最大點降雨量四川涼山州靈山寺211毫米、重慶永川仙龍張家182毫米，貴州畢節罩子山173毫米。

▲ 四川涼山州冕寧縣政府通報，冕寧縣北部地區遭遇強降雨，多地區發生災害。

▲ 四川省防汛抗旱指揮部稱，冕寧縣彝海鎮、高陽街道受短時間內的特大暴雨影響，部分地區暴發特大山洪災害。受災地區房屋倒塌、橋樑道路損毀及農作物受災情況正在進一步統計核實中。

據報道，四川、重慶、廣西、廣東、安徽、浙江等地13條河流發生超警以上洪水，其中四川古藺河及小金川、重慶驢子溪發生超保洪水。太湖周邊河網區仍有7站水位超警戒。

四川涼山暴雨 致3人死亡12人失蹤

位於長江中上游的四川省，汛情有急速變壞跡象。四川涼山州冕寧縣政府通報，冕寧縣北部地區遭遇強降雨，多地區發生災害。目前，強降雨已經導致3人死亡12人失蹤。四川省應急管理廳已啟動三級應急響應。

四川省防汛抗旱指揮部稱，冕寧縣彝海鎮、高陽街道受短時間內的特大暴雨影響，部分地區暴發特大山洪災害。受災地區房屋倒塌、橋樑道路損毀及農作物受災情況正在進一步統計核實中。

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