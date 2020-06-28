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內媒：90歲全國人大代表申紀蘭病逝 連任十三屆從未投反對票

國情動向 16:41 2020/06/28

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全國人大代表申紀蘭因胃癌病重的消息，近日在網絡瘋傳，消息稱，申紀蘭住進山西長治市第一人民醫院，惟並未得到官方證實。而6月28日上午，內地澎湃新聞從多個渠道獲悉，申紀蘭28日凌晨逝世，享年90歲。

中國人大網介紹，申紀蘭是中國唯一從第一屆連任到第十三屆的全國人大代表，被稱為人大「活化石」，去年獲中共總書記習近平授予「共和國勛章」。申紀蘭積極維護新中國婦女勞動權利，倡導並推動男女同工同酬寫入憲法。

申紀蘭是從第一屆連任到第十三屆的全國人大代表，曾66次出席人大兩會，被稱為人大「活化石」。

中國唯一連任十三屆的全國人大代表

申紀蘭日前傳出病重消息，她躺在醫院病床上的照片在網絡瘋傳，惟未獲官方證實，國家禁毒委員會辦公室官方微信公眾號曾發布「申紀蘭談禁毒」的短片，影片尾段註明為今年6月出品。申在影片中稱，吸毒是犯法的，不管是什麼人，「只要吸上這個東西，對社會不利，對家庭不利，家破人亡。要認真抓，要加強管，把（這個）吸毒堅決禁止了」。

公開資料顯示，申紀蘭1929年12月生於山西平順，1953年8月入黨，歷任金星農林牧生產合作社副主任、中共平順縣委副書記、山西省婦聯主任、長治市人大常委會副主任、全國婦聯第二至四屆執委。她任職期間，曾爭取男女同工同酬，完善農村經營體制等。

2019年9月17日，申紀蘭被習近平授予「共和國勛章」。9月25日，被評選為「最美奮鬥者」。在此之前，申紀蘭還先後受到毛澤東的接見，在周恩來家中作過客，和鄧小平一起照過相，江澤民稱她是「鳳毛麟角」。胡錦濤、李鵬、朱镕基、薄一波還親自到西溝村看望過她。

2010年全國兩會期間，申紀蘭曾公開表示，「我非常擁護共產黨。當代表就是要聽黨的話，我從來沒有投過反對票。」該言論引發社會熱議。申紀蘭在2011年回應稱，作為人民代表大會制度的見證人，內心擁護的事，她就贊成，不擁護的，她就不投票。」

責任編輯：尹航

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