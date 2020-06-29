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【港區國安法】人大常委會628起再審國安法　胡錫進：香港損國安人士正感恐懼

國情動向 09:48 2020/06/29

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十三屆全國人大常委會第20次會議周日（28日）起一連3日在京舉行，新華社報道，會議聽取了全國人大憲法和法律委員會副主任委員沈春耀，報告港區國安法草案審議結果，但未有透露草案條文內容。

栗戰書參與審議港區國安法分組會議

人大常委會28日上午舉行分組會議，審議港區國安法草案，委員長栗戰書、全國人大常委會組成人員，和部分港區全國人大代表等參加審議。

全國人大常委會一連三日在北京開會，議程包括審議港區國安法草案。

與會人士普遍認為，憲法和法律委員會提出的法律草案二次審議稿和審議結果報告，充分研究吸收包括香港各界人士在內的各方面意見，體現全國人大有關決定的精神，回應了有關方面的關切，有關內容表述更加準確，具體措施更加具有針對性和可操作性，符合香港實際情況。

與會人士普遍認為，盡快出台有關法律並公布實施，能切實解決香港在維護國家安全方面存在的法律漏洞、制度缺失和工作「短板」問題，有效打擊相關犯罪行為和活動，切實維護國家安全；有利於保持香港繁榮和穩定，並保障香港居民合法權益。

胡錫進：誰願到疫情最嚴重的美國

官媒《環球時報》總編輯胡錫進在Twitter發文預料，港區國安法可能會在未來幾天內通過，並將強而有力地執行，這將使美國用來干預香港事務的《香港人權與民主法》不堪重負。他表示，在香港，損害國家安全的人士，正對即將出台的港區國安法感到恐懼，「這是好事」。

胡錫進Twitter原文：

對於美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）日前宣布，將限制損港自治中共官員簽證，胡錫進反諷美國「別自作多情」、「蓬佩奧也太逗了」，稱現在中國人還有誰願意去疫情全球最嚴重的美國，「留著你們的簽證給香港的黎智英和黃之鋒吧，看他們還敢不敢去。」

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