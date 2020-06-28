【港區國安法】日媒：日本擬就港局勢與美緊密合作 若通過國安法將表「遺憾」

針對人大常委將通過《港區國安法》，共同社報道，日本政府計劃就香港局勢與發動對華制裁、限制向中國當局人士等發放簽證的美國緊密合作，為緩和認為日本對華外交軟弱的保守派的不滿，自身也將提高對華牽制的聲調。讀賣新聞則指出，一旦人大常委通過《港區國安法》草案，日本政府將向中方表達「遺憾」，是僅次於「譴責」的第2嚴厲外交表現。

共同社的報道引述外務省消息人士指出，中國制定《港區國安法》的舉動不符合宣稱一國兩制五十年不變的承諾，對此表示深感憂慮。報道分析，此舉意在緩和保守派不滿日本政府對華外交軟弱，同時可藉此加強對華牽制。

讀賣新聞則指出，日本政府已進入協調階段，中國一旦通過《港區國安法》，將向中方表達「遺憾」。而表達「遺憾」是第二嚴厲的日本政府外交表現，僅次於「譴責」。

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報道指出，日本大約有1400家企業進駐香港，並引述一日本政府高層官員透露，日本政府認為法案一旦通過，「香港基於一國兩制的高度自治產生動搖，這是讓日本也成為當事人的重要問題」。

報道稱，日本政府在外交表現上，最嚴厲的措辭是「譴責」，其次為「遺憾」；而最弱的用法是「關注」，比「關注」稍強一些的是「擔心」，而介乎「擔心」與「遺憾」中間是「憂慮」。

日本政府就「港區國安法」對中國發言的姿態逐漸提高。日本內閣官房長官菅義偉上月22日曾就此議題表示「抱持高度關心注視」，同月25日提升為「強烈擔心」；而日本政府外務省5月28日召見中國駐日大使孔鉉佑時，對《港區國安法》表達「深刻憂慮」。日本若對《港區國安法》般的外國政策使用「遺憾」一詞，將為十分罕見。

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責任編輯：游昊雲

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