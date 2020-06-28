公安部高層人事變動 首任反恐專員劉躍進離任

中國公安部官網領導信息一欄有變動，公安部首任反恐專員、副部級幹部劉躍進的簡歷已經撤下。61歲的劉躍進，曾長期在公安禁毒領域任職， 2015年12月，時任公安部部長助理的劉躍進，出任副部長級的公安部反恐專員。

公安部當時在部領導班子中首設反恐專員一職，劉躍進是第一任反恐專員，而他亦 一直是國家禁毒委副主任。 劉躍進曾 在禁毒、反恐等方面處理偵破多宗大案，包括轟動一時的「湄公河慘案」。

據了解， 2011年10月，東南亞緬泰邊境 長期從事製販毒品、綁架殺人等犯罪活動的 的 「 糯康集團 」 ，殺害了13名中國船員，時任公安部禁毒局局長劉躍進出任 「湄公河慘案」 專案組組長，多次與老撾、緬甸、泰國等湄公河流域周邊國家和政府、軍方、警方溝通，協調磋商，最後成功拘捕頭目糯康，將其引渡回中國。

案件被拍成電影《湄公河行動》，劉躍進也有會見 電影主創人員進行座談，並出席電影首映禮。