公安部高層人事變動 首任反恐專員劉躍進離任

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中國公安部官網領導信息一欄有變動，公安部首任反恐專員、副部級幹部劉躍進的簡歷已經撤下。61歲的劉躍進，曾長期在公安禁毒領域任職，2015年12月，時任公安部部長助理的劉躍進，出任副部長級的公安部反恐專員。
公安部當時在部領導班子中首設反恐專員一職，劉躍進是第一任反恐專員，而他亦一直是國家禁毒委副主任。劉躍進曾在禁毒、反恐等方面處理偵破多宗大案，包括轟動一時的「湄公河慘案」。
據了解，2011年10月，東南亞緬泰邊境長期從事製販毒品、綁架殺人等犯罪活動的的「糯康集團」，殺害了13名中國船員，時任公安部禁毒局局長劉躍進出任「湄公河慘案」專案組組長，多次與老撾、緬甸、泰國等湄公河流域周邊國家和政府、軍方、警方溝通，協調磋商，最後成功拘捕頭目糯康，將其引渡回中國。
案件被拍成電影《湄公河行動》，劉躍進也有會見電影主創人員進行座談，並出席電影首映禮。
近兩年公安部人事有所調整。目前中國公安部官方網站顯示共有9名領導，依次為國務委員兼公安部長趙克志、負責日常工作的副部長王小洪、中共中央紀委國家監委駐公安部紀檢監察組長孫新陽、2名副部長（杜航偉、許甘露）、政治部主任劉釗、副部長林銳和兩名部長助理聶福如、陳思源，多為近兩年新任或新調整。