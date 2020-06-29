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【中美角力】京打「貿易牌」反制美插足香港事務  勝算幾何？

國情動向 11:06 2020/06/29

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全國人大即將通過港區國安法，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）上周五即宣布將對涉事中國官員進行制裁。《華爾街日報》報道，北京已向華盛頓傳遞信息，指美方若在港台新疆問題上「跨越紅線」，可能危害中美第一階段貿易協議，中方可能減少採購美國農產品作為報復。中方的反制措施能成功阻止美方的冒進嗎？

《華爾街日報》26日的報道引述知情人士透露，蓬佩奧和中共政治局委員楊潔篪6月17日在夏威夷舉行閉門會議， 楊在會面時重申中方履行首階段貿易協議的承諾，但強調中美必須「合作」，此話意指「美方應避免過多干預，不應跨越紅線」。不過，蓬佩奧並沒有讓步。

夏威夷會談後不久，中方談判代表、副總理劉鶴在上海演講時表示「應創造條件和氛圍，排除干擾，共同落實中美第一階段經貿協議」，其中的「氛圍」與「排除干擾」字樣就是中方期待美國不要干涉香港等中國內政事務。

特朗普憂連任失敗 中方看準農業州票源下手

根據中美1月簽署的首階段貿易協議，北京承諾兩年內加碼採購2000億美元的美國農產品、能源與服務。中國近期雖增加採購，但離達成協議目標仍有一大段距離。

中方將落實中美首階段協議作為籌碼放上談判桌，相信是看準了特朗普的軟肋，即他非常擔憂11月的總統連任選舉失敗。在抗疫不力及黑人平權運動雙重打擊下，特朗普目前的民調大幅落後其對手民主黨的拜登。在選情不利背景下，特朗普更不允許傳統支持票農業州有閃失。而落實首階段與華貿易協議，敦促中國大量購買美國農產品，則是鞏固農業州票源的不二選擇。

【港區國安法】美媒：北京打貿易牌 美方倘跨越「紅線」或危及貿易協議

【港區國安法】美打響對華制裁　彭博：白宮內部對懲罰力度激烈辯論

事實上，對華鷹派人物、白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）最近一番有關中美貿易協議「結束了」言論引發的風波，即佐證特朗普政府非常看重中美首階段貿易協議。

美國時間6月22日晚，納瓦羅在接受美國媒體采訪時稱，中美間的貿易協議「結束了（It's over）」。此言一出，全球市場動盪，標普500指數期貨跌約1.5%，道指期貨下挫約1.6%。不過納瓦羅隨即發聲「澄清」，表示他的言論被嚴重「斷章取義」，自己的評論並不針對中美第一階段貿易協議。

隨後特朗普發推特表示，與中國的貿易協議「依然完好」，希望他們能繼續遵守協議條款。之後，白宮持續發聲澄清。上周二（23日），白宮國家經濟委員會主任庫德洛（Larry Kudlow）對媒體稱讚北京在協議的執行方面已經取得進展。包括貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）、國務卿蓬佩奧及財長姆欽（Steven Mnuchin ）在內的美國官員，都一再確認中國承諾遵守第一階段貿易協議的條款。

惟斬斷中美關係紐帶 或陷入「新冷戰」陷阱

當然，北京若打出這張貿易反制牌，同樣有很大風險。就當下中美關係而言，中美經貿關係幾乎是兩國唯一的紐帶，若北京放棄履行兩國貿易協議，等同主動斬斷中美關係紐帶，正中了華盛頓那些主張中美完全「脫鉤」對華強硬派的下懷，陷入他們布置的中美新冷戰陷阱。

因此，北京如果打貿易牌反制美國插足香港等事務，很大可能是一把雙刃劍。如何拿捏其中的力度，既打痛特朗普政府，又不至於令中美關係全面崩解，將考驗北京當局的智慧。

【中美角力】國會過「香港自治法」右派狂挾  特朗普會點揀？

【中美貿易戰協議】特朗普指中美貿易協議完好無損　澄清納瓦羅「結束論」

【中美角力】特朗普：因中美貿易協議 未就新疆問題制裁中國

本報記者：黃兆康

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