溫家寶亮相為大學校園題詞  家居佈置罕有曝光

一段時間未露面的前中國國務院總理溫家寶，日前在北京家中接見蘭州大學中共黨委書記、校長等人並合影，並為蘭大地質礦產學院題詞。照片中，溫家寶身著POLO衫，頭髮灰白，精神不錯。

蘭州大學官方微信公眾號27日公布，溫家寶日前應邀為蘭大地質科學與礦產資源學院，題寫「大道無垠，精誠致遠」8個字的院訓。為此，蘭大黨委書記馬小潔、校長嚴純華近日前往溫家寶北京住所探望，並當面接受題詞。

合照畫面，溫家寶居所大廳掛着大幅國畫，家具有沙發及中式茶几，樸實無華、卻又不失雅緻。但這並非溫家寶現時居所佈置首度曝光，其母校、中國地質大學（北京）高層去年初到訪溫家，向這位校友提早拜年，當時其家居一角亦被拍下。

題寫「大道無垠 精誠致遠」

根據公布內容，溫家寶希望蘭大加強地球的系統科學研究，從過去單純強調對礦產資源的利用，轉到全面、完整地合理保護、開發和利用自然資源上。充分運用中國大西北多樣的地質資源有利條件，組織學生深入祁連山等「豐富的地學大課堂」實習實踐。

▲ 一段時間未露面的前中國國務院總理溫家寶，日前在北京家中接見蘭州大學中共黨委書記、校長等人並合影，並為蘭大地質礦產學院題詞。照片中，溫家寶身著POLO衫，頭髮灰白，精神不錯。

溫家寶上一次公開露面，是在2019年10月1日的建國70周年閱兵式上。當時，與他同時擔任中共政治局常委等要職的退休領導人，多半也有露面。而前一天9月30日晚間，溫家寶也出現在官方舉行的招待酒會上。

溫家寶於2003年3月至2013年3月擔任國國務院總理，卸任後即告退休。與其它中央退休高官相較，溫家寶退休後頭幾年公開亮相次數相對較多，其中多半是在學校視察。

溫家寶上一次公開露面 是去年建國70周年閱兵式

溫家寶近年來雖較少亮相，但在2019年1月，中國地質大學領導也曾前往溫家寶家中探望並拜年。2019年5月汶川地震11周年期間，溫家寶曾前往四川成都一帶考察，被認為他退休後「走得最遠、最久的一次」。

溫家寶的學經歷，與地質學及甘肅的淵源濃厚。1960年代，他畢業於中國地質大學前身的北京地質學院大學部及研究生部。1968年被調往甘肅，歷任省地質局幹部，直到1982年調入中央，曾任地質礦產部副部長。1985年升任中共中央辦公廳副主任，才逐漸接近權力核心。

▲ 溫家寶題字。

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