【中國經濟】疫情持續外貿嚴峻 李克強：加大力度保住中小微及勞動密集企業

全球新冠肺炎疫情未消退，持續衝擊國際貿易，中國國務院總理李克強表示，外貿環境依然嚴峻複雜，要研究出台穩外貿穩外資的新措施，尤其加大支持力度保住中小微企業和勞動密集型企業，更好支撐就業穩定。

李克強今日（28日）主持召開穩外貿工作座談會，商務部、海關總署匯報了當前外貿形勢和下一步工作考慮，格蘭仕、東方國際等企業負責人視像談了企業生產經營和進出口情況。李克強要求相關部門採取措施支持企業渡過難關。

李克強稱，穩住外貿外資基本盤，對穩定經濟運行和就業大局至關重要。據此前國務院常務會議，中國外貿企業涉及近2億人就業。

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他說，當前疫情仍在全球流行，世界經濟嚴重衰退，中國經濟已深度融入世界經濟，下一步外貿環境依然嚴峻複雜，必須有充分估計和準備。

引導金融機構加強信貸

他表示，要聚力「六穩」「六保」，著力推動更高水平對外開放，創新外貿方式，推動外貿促穩提質，為保就業穩經濟提供支撐。他強調，要抓緊抓實抓好政府工作報告提出的各項助企紓困政策，積極擴大內需的同時，研究出台穩外貿穩外資的新措施，尤其要加大支持力度保住中小微企業和勞動密集型企業，並助力大型骨幹外貿企業破解難題，更好支撐就業穩定。

此外，李克強提到，要完善出口退稅方式，加快退稅進度；引導金融機構加強信貸、信保、擔保等融資支持，紓解外貿企業流動性困難；加強與相關國家溝通協調，暢通國際貨運通道，開闢更多方便商務人員往來的「快捷通道」；鼓勵外貿企業轉型升級，提升出口產品質量和附加值，加快發展跨境電商、網上交易等外貿新業態新模式等。

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他強調，要堅定不移推出更多擴大開放的舉措，推動多領域多層次國際合作，不斷深化製造業開放，擴大服務業特別是高端服務業開放，並在保持產業鏈供應鏈穩定上下更大功夫。

責任編輯：林佩怡

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