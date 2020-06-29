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【南方暴雨】湖北5湖「滿瀉」武漢告急 考驗三峽大壩防洪

社會熱點 01:06 2020/06/29

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【南方暴雨】湖北5湖「滿瀉」武漢告急 考驗三峽大壩防洪

南方暴雨停不了，考驗長江三峽大壩防洪能力。重災區湖北省降雨量超越歷史紀錄，省內5大湖泊水位直迫防洪警戒線，意味存在滿溢成災風險；其中剛抗疫有成的省會武漢市，如今再面臨汛情挑戰，市內水位距防洪界線只有不足一米，洪水恐隨時淹至。

央視報道，自6月8日進入梅雨季節後，湖北已發生4輪強降雨，截至周日（28日）上午11時，累計平均雨量為286.7毫米，是歷史同期均值的2.5倍。受降雨影響，湖泊水位快速上漲，25日起，洪湖、梁子湖、長湖、斧頭湖、汈汊湖5大湖水位超出防洪限制。

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報道指，為及時降低水位、為後期湖泊防洪排澇作準備，至28日，湖北省5大湖流域累計13處泵站開機，共排水9億立方米。

全國已有26省陷入水災境況

湖北汛情已威脅省會武漢市。據報，截至周日（28日）下午3時，武漢漢口的水位為24.25米，距離限汛水位25米只有0.75米；而江邊的一級親水平台近日已被淹沒，江灘管理部門已在二級親水平台處拉起紅色的警戒線。

事實上，毗鄰武漢、距離長江三峽大壩40多公里的宜昌市等，日前已受到20年一遇的暴雨襲擊，3小時內降雨量達139.7毫米，街道上到處是泡水的車子。武漢正嚴防同類級數的汛情。

國家水利部稍早公布，南方自6月起經歷五輪暴雨，截至27日為止，全國已有26省陷入水災境況，逾千萬人受災。位於長江三峽中上游的四川省災情相當嚴重，截至27日統計，已有3人死亡12人失蹤。

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武漢水位正上升。

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