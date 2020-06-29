▲ 【南方暴雨】潑水式暴雨致25江河洪水超警戒 上海也告急（有片）

南方暴雨蔓延，汛情不止威脅長江三峽大壩上下游，全國已經有26省市區出現大水、25條河流水位超出警戒線；除重慶、湖北、河南、安徽四省市之外，江蘇、甚至上海等一級城市都要全面戒備。國家氣象報告罕有地用「潑水式」暴雨形容當前兩災。

綜合內地媒體報道，過去兩日雨帶主要在四川東部、重慶、河南南部、安徽、江蘇南部、上海到浙江北部；其中，湖北宜昌更曾一天降雨量達到了272.6毫米，打破了當地有氣象記錄以來單日降水量極值，整個市區泡水，數千部車子泡在街道上，災損嚴重。

上海等地發出暴雨黃色預警

四川涼山彝海鎮、高陽街道等鄉鎮更有近萬人受災，農作物受災800公頃、房倒、橋毀、電力中斷等，至28日下午的統計，已有12人死、10人失蹤。

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上海暴雨 中午時分黑如夜（有片）

至周日（28日）早上，太湖水位高漲發出洪水警報，周邊河網區有16個站點全部水位都超警戒，四川大渡河瀘定江段、重慶長江上游支流綦江、湖北清江支流忠建河以及安徽巢湖等25條河流發生超警以上洪水。

中央氣象局旗下「中國天氣網」，罕有地用「潑水式」降雨，形容近日暴災情。

中央氣象台今天（29日）對上海等地發出暴雨黃色預警，包括江蘇大部、上海、浙江北部、安徽中南部、湖北東部和南部、江西北部、湖南北部、貴州北部、雲南東北部、四川南部以及山西北部、河北西部、內蒙古中部偏南、新疆沿天山地區等地的部分地區有大到暴雨。

其中，江蘇東北部和西南部、湖南北部、湖北東南部等地局地有大暴雨（100～180毫米）。部分地區伴有短時強降水，局地有雷暴大風等強對流天氣。

上海周日烏雲密佈，白晝如晚上

【知識庫：內地洪水警告級別】 內地洪水預警信號共分為四級，依據《水情預警信號發佈辦法》發佈，反映的洪水量級分別為小洪水、中洪水、大洪水和特大洪水。其中Ⅳ藍色為最底，Ⅰ紅色為最高 Ⅳ／洪水藍色預警信號／水位（流量）接近警戒水位（流量）；或者洪水要素重現期接近 5 年；或者洪水可能對社會交通、農業生產和人類活動帶來影響。 Ⅲ／洪水黃色預警信號／水位（流量）達到或超過警戒水位（流量）；或者洪水要素重現期達到或超過 5 年；或者洪水已開始對社會交通、農業生產和人類活動帶來影響。 Ⅱ／洪水橙色預警信號／水位（流量）達到或超過保證水位（流量）；或者洪水要素重現期達到或超過 20 年；或者洪水已開始並可能持續對社會交通、農業生產和人類活動帶來較嚴重影響。 Ⅰ／洪水紅色預警信號／水位（流量）臨近或超過歷史最高水位（最大流量）；或者洪水要素重現期達到或超過 50 年；或者洪水對社會交通、農業生產和人類活動帶來嚴重影響。

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責任編輯：鄧國強

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