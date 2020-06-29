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中歐談判進入關鍵階段　歐盟冀獲中美首階段協議相同保障

國情動向 11:07 2020/06/29

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歐盟委員會副主席東布羅夫斯基（Valdis Dombrovskis）表示，中歐投資協定談判進入關鍵階段，歐盟要求中方承諾讓歐盟企業享有公平的營商環境，並解決補貼與強迫技術轉移問題。目標是獲得與美國在1月與中國簽訂的第一階段貿易協議中所概述的相同的保障。

中歐領導人6月22日舉行視像會議，重申致力在今年達成中歐投資協定。英國傳媒報道，負責經濟事務的歐盟委員會副主席東布羅夫斯基表示，中歐投資協定談判進入關鍵階段。

中歐談判進入關鍵階段　歐盟冀獲中美首階段協議相同保障

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東布羅夫斯基指出，歐盟決心處理市場準入不對稱問題，包括要求中方取消股權上限、合資限制，享有公平監管待遇，提高國家補貼透明度並解決強迫技術轉移問題。東布羅夫斯基表示歐盟的目標之一，是獲得與美國在1月與中國簽訂的第一階段貿易協議中所概述的相同的保障。

東布羅夫斯基表示，由於仍有很多系統性的問題有待解決，在2020年內達成協議可能有困難。他又指出重點不是談判期限，而是要確保企業在中國投資的公平待遇。

值得注意，在中國挑戰加劇之際，歐盟外長波瑞爾（Josep Borrell）早前建議美歐建立對話機制來因應。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）也已經接受波瑞爾提議，對話機制應該數週內就能正式啟動。

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責任編輯：游昊雲

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