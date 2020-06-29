【中美角力】華為後新目標？ 美國遊說歐洲勿用中國安檢設備商同方威視

中美角力不斷升級，美國繼拉攏盟友圍堵中國電訊設備巨頭華為之後，據《華爾街日報》報道，美國正遊說歐洲各國勿用中國最大安全檢查設備製造商同方威視（Nuctech Co.）。

報道引述文件記錄和知情人士稱，美國稱同方威視，在歐洲不斷擴大的業務，對西方的安全和企業構成威脅。由美國國家安全委員會和一些美國機構領導的行動，試圖聯合歐洲各國政府，將同方威視趕出歐洲。

低價取勝擴市場 美國憂敏感資料外洩

同方威視提供用於港口、邊境口岸和機場的貨物、行李和乘客安檢系統，正以低廉價格在歐洲擴大市場佔有率。美國官員擔心，同方威視或把收集到的數據交給中國當局，警告同方威視掌握歐洲基礎設施節點的資訊，引發對北約成員國民用和軍事運輸的安全擔憂。美國有關部門據稱已禁止同方威視進入大部分美國機場；美國口岸亦不用中國系統檢查貨物。

事實上，安檢設備引發國家跨境監控風險的質疑，有關系統越來越多與數據庫連接，而數據庫包括航運艙單資訊以及包括護照、指紋和其他細節在內的乘客資訊。

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另《華爾街日報》引述美國國務院備忘錄稱，同方威視以低於市價銷售商品，導致美國製造商利益受損。競爭對手稱，同方威視產品定價較他們的價格低約25%至50%。2010年歐盟委員會曾認定同方威視存在傾銷行為。

據美稱，同方威視在歐洲海運貨物安檢設備市場獲得90%份額，在歐洲機場行李和貨物安檢設備市場佔50%份額。惟同方威視表示，其在上述兩個市場份額分別約為70%和10%。

同方威視強調獨立運營 產品不含秘密訪問點

《華爾街日報》形容，同方威視與中共的運作系統緊密相連。同方威視於1997年創立，源於清華大學，一度由中共前總書記胡錦濤兒子胡海峰執掌。去年國企中核集團一家子公司成為同方威視母公司的控股股東。

同方威視表示，該公司獨立運營，沒接受任何國家援助或政府指示，其產品亦不會構成安全風險，不包含秘密訪問點，而設備產生的所有數據屬於客戶，絕不屬於中國政府或任何其他實體，其客戶即邊境管制和海關當局、港口和機場是數據唯一所有者。該公司又稱，沒有通過以低成本價格出售商品，或為產品提供補貼來戰勝競爭對手。

芬蘭不理美國遊說 選用同方威視

值得注意，同方威視已在歐洲一些敏感的邊境安裝貨物篩檢設備，包括加里寧格勒邊境口岸，該處為俄羅斯在波羅的海的領土，夾在立陶宛和波蘭之間的核飛彈儲存點。歐盟與白俄羅斯和烏克蘭的邊境地區，同方威視設備負責雙邊貨物檢測。芬蘭本月不顧美國反對，決定與俄邊境貨物檢查中用同方威視產品。知情人士稱，同方威視是唯一投標方，未發現拒絕其的安全理由。

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報道指出，美國正試圖在克羅地亞和立陶宛等歐洲多國阻止同方威視。但一份備忘錄顯示，克羅地亞財長和其他官員對美國表示，歐盟和克羅地亞政府的採購規定要求選擇成本最低的競標者，涉及國家安全的例外情形相當有限。

美國國務院發言人表示，美國繼續敦促盟友和合作夥伴，保護自己免受那些得到威權政府大量補貼的公司的傷害。但未評論有關遊說工作。

責任編輯：林佩怡

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