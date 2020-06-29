【南方暴雨】今輪暴雨以來　官媒首引習近平指示：汛情嚴峻也要防颱

▲ 【長江三峽大壩】官媒首引習近平指示：汛情嚴峻也要防颱

西南及長江流域豪雨成災，中央媒體周日（28日）首度引述中共總書記習近平對此作出指示，指多個地區進入主汛期，一些地區汛情嚴峻，國家防總等部門要加強統籌協調，指導相關地區做好防汛、防颱等工作。

新華社報道，習近平說，6月以來中國江南、華南、西南豪雨明顯增多，多地發生洪澇地質災害。而各地區、各有關部門「堅決貫徹黨中央決策部署，全力做好洪澇地質災害防禦和應急搶險救援等工作，防災救災『取得積極成效』」。

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習近平說，當前中國多個地區進入主汛期，一些地區汛情嚴峻，近期即將進入颱風多發季節。國家防總等部門要加強統籌協調，指導相關地區做好防汛、防颱等工作。

他要求，各地區和有關部門要堅持「人民至上、生命至上」，統籌做好疫情防控和防汛救災工作，堅決落實責任制，堅持預防預備和應急處突相結合。

習近平表示，要加強汛情監測，及時清查風險隱患，有力組織搶險救災，妥善安置受災群眾，維護好生產生活秩序，確實把確保人民生命安全放在第一位落到實處。

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責任編輯：鄧國強

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