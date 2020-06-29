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【中國經濟】5月國企利潤按月增2.5倍 首5月跌52.7%

經濟脈搏 11:53 2020/06/29

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中國財政部今日公布，1至5月國有企業利潤總額6630.9億元（人民幣，下同），按年下降52.7%；同時，5月單月利潤總額按月增長2.51倍，恢復至去年同期水平的94.5%。這顯示出，5月國企利潤總額按年仍未轉正。

財政部還公布，5月單月國企營業總收入按月增長4%，恢復至去年同期水平的98.6%。不過首5月業總收入218,388.1億元，按年下降7.7%。

與前值相比，5月國企主要經濟效益指標有明顯轉好。今年首4月和首3月，國企利潤總額按年分別下降63.0%、59.7%；營業總收入分別按年下降9.2%、11.7%。

財政部表示，今年首5月主要經濟效益指標按年降幅收窄，經濟運行顯著回升。

首5月國有企業成本費用利潤率3.1%，下降3.1個百分點；5月末國企資產負債率64.6%，增長0.4個百分點。

財政部統計的國企包括中央管理企業、中央部門和單位所屬企業以及36個省區直轄市的地方國有及國有控股企業，不含國有一級金融企業。

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責任編輯：蒯宇澄

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