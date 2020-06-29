解放軍駐港部隊發狙擊手實彈射擊訓練片 分析稱為威懾「港獨」（多圖有片）

《港區國安法》料通過在即，解放軍駐港部隊昨發布狙擊手實彈射擊訓練短片，引發關注。解放軍駐港部隊微博昨發布影片，香港部隊某旅近日組織了一場「槍王爭霸賽」，形容狙擊手是「戰場上的靜默死神」，是特種作戰的尖刀力量，關鍵時刻能一擊斃命。據《解放軍報》，駐港部隊的狙擊手，在香港一個靶場進行15個訓練課目的比武，完成近100個目標的實彈射擊。

在近兩分鐘的片段中，狙擊手要在伏地、遮蔽、越障、搖晃等各種情況下，射擊目標。按實戰為背景設置的越障應用射擊、拆除爆炸裝置射擊、乘艦（機）射擊等考核內容，亦考驗隊員應變能力。一名解放軍中尉表示，「這次比武所設置的課目，都是以實戰為背景，主要目的是鍛鍊隊員在實戰環境下迅速捕捉目標，以及精準命中目標的能力」。

時事評論員黃東認為，這段短片是想威懾「港獨」分子和表態力撐《港區國安法》。他指，軍事向來是中共大外宣一環，軍方在這段推行《港區國安法》的關鍵時間，沒有這類短片「先至奇怪」。

他稱，在他的印象中，駐港部隊從未發放只講狙擊的短片，所以今次展示的信息更明確，就是要向外界表明，軍方有能力在香港這種密集城市環境，執行較少機會造成誤傷的「斬首行動」，表明準備好圍剿所謂的「港獨」、「本土恐怖主義」分子，能夠在城市環境中清除定點目標。

他又預料，隨着《港區國安法》表決日近，未來一周可能會有更多軍方宣傳片，例如特種部隊破門入屋拘捕「港獨」分子，以強化震懾作用。

解放軍駐港部隊發布狙擊手實彈射擊訓練片（多圖有片）

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香港智明研究所研究總監許楨則認為，用狙擊片段來震懾「港獨」或許是目的之一，但亦符合解放軍的發展變化。因自中國不再韜光養晦，變成要有作為，國家主席習近平上台後，又要求軍方「不只流汗更要能流血」，即軍隊要具有實戰力。

加上在這段時期，軍隊軍費相對以前更充裕，大量訓練成本高昂的狙擊手亦符合世界潮流，「城市作戰中，狙擊手是常見的防衞手段，因為像香港這種金融中心，政治上承擔不到太大的損毀。」反而，他認為駐港部隊如果是強調反坦克或大口徑火炮訓練，才要值得奇怪。

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