▲ 【港區國安法】中方警告美勿在感敏議題「踩過界」 否則不買美貨

港區國安法、香港自治法、新疆人權法案爭議令中美關係急墮谷底的時刻，美國《華爾街日報》報道，中方已悄悄向特朗普政府傳遞資訊：美國若在中國視為禁區的問題上施壓，或會危及第一階段中美貿易協議，暗示中方或以不履約採購美國貨作報復。

中美近期在香港、台灣及新疆議題角力不斷，而中方視主權統一為戰略底線。其中，美國參議院上周四一致通過香港自治法案，聲言對「破壞香港有限自治權的中國官員、企業和銀行實施制裁」，而特朗普日前也簽署實施了包括制條款的新疆人權法案。

楊潔篪對蓬佩奧表明 不滿新疆人權法

這些動作，已觸怒中國領導層。《華爾街日報》引述消息指，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，上上周在夏威夷與美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）會面時提到了這些行動，並表達了中方對美國總統特朗普（Donald Trump）上上周簽署新疆法案的「強烈不滿」。

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熟悉此次會談情況的人士說，儘管楊潔篪重申了中國政府將執行貿易協議的承諾，但他強調中美雙方必須合作。

《華爾街日報》援引一名中國官員表示，這意味著美方應避免過多干預。這位官員補充說，不應該跨越紅線。

但值得注意是，了解此番會晤內情的人士透露，蓬佩奧在中方警告下，未作出任何讓步。

美國國務院的一名官員也證實，蓬佩奧前往夏威夷時抱著「一個新視角和具體行動」的期望，但結果令人失望。「我們得到的結果還是一樣。楊潔篪沒有提供任何鼓舞人心的東西」。

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中方表達強硬立場的，不止楊潔篪一人。就在楊潔篪與蓬佩奧會面後不久，中共總書記習近平親信、負責中美貿易談判的國務院副總理劉鶴在上海一個論壇上，暗示，美方需要緩和其他方面的壓力，中方才能執行美中第一階段貿易協議。

劉鶴當天發表表書面致辭說，「中美雙方應創造條件和氛圍，排除干擾，共同落實中美第一階段經貿協議」。

觀察者指，劉鶴使用「氛圍」這樣的字眼是在提醒美國，中國國內的強硬情緒日益高漲，中國領導人在國內很難證明大量購買美國商品是合理的。

中美任何一方錯判形勢 後果一樣嚴重

中國商務部下屬一家智庫的研究員梅新育也警告，不能一直要求中國買美國的東西，同時又一直攻擊中國。他還稱，事情不能這麼辦。

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根據首階段中美貿易協議，中方已承諾，在兩年內將對美國農產品和工業製成品、能源和服務的採購規模擴大2,000億美元，這是自2001年中國加入世界貿易組織以來最快速、最持續的進口步伐。

但《華爾街日報》報道指稱，對於一些密切追蹤美中貿易談判的企業管理人士來說，中國的上述警告，讓他們想起2019年春天的情景。

當時，美方相信中美兩國即將達成協議，並錯判了北京的政治局勢；當時北京方面的反對聲音越來越高。2019年5月，中美貿易談判幾乎破裂，美方以關稅和各種威脅作為回應，之後兩國又花了7個月時間才拼湊出一份不那麼全面的協議。

中美會否再因雙方、或任何一方錯判中美貿易協議形勢，令中美關係進一步墮入低谷，值得關注。

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責任編輯：鄧國強

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