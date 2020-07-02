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【南方暴雨】內地暴雨災情地圖：暴雨藍色預警仍生效 5省有大暴雨（不斷更新）

社會熱點 17:54 2020/07/02

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內地暴雨災情地圖：暴雨藍色預警仍生效 5省有大暴雨

中國南方6月初以來暴雨成災，已累計逾千萬民眾受災。今日中國中央氣象台持續發布暴雨藍色預警，受低渦切變系統影響，7月2日至3日，西南地區東部、江南北部、江漢南部、雲南等地多降雨，部分地區有大到暴雨，局地大暴雨，並伴有雷暴大風等強對流天氣。

氣象台預計，7月2日08時至3日08時，江漢南部、江淮西部和南部、江南北部、雲南中部、貴州南部及華北北部等地的部分地區有大到暴雨，其中，雲南中部、湖北南部、湖南北部、安徽南部、江西東北部等地局地有大暴雨（100至150毫米，在地圖以紅色標示）。上述部分地區伴有短時強降水（最大小時降雨量30至50毫米，局地可超過70毫米），局地有雷暴大風等強對流天氣。。

中國南部6月初以來，因暴雨襲擊引發洪水和土石崩塌，已逾1200多萬人受災，超過72萬人被疏散。中國氣象單位指出，未來10天西南地區東部、江漢、黃淮南部、江淮、江南北部、華南西北部和南部沿海等地累計降雨量有50至120毫米。

其中四川盆地南部、雲南西部、重慶東部、江漢南部、江淮、江南北部等地的部分地區有150至200毫米，局地可超過300毫米；上述大部地區累計雨量較常年同期偏多5至8成，部分地區偏多1倍以上。

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責任編輯：游昊雲

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