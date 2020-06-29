【南方暴雨】內地暴雨災情地圖：11省區形勢嚴峻　須防冰雹突襲

▲ 中國至少11省發布暴雨藍色預警 並防雷暴冰雹

中國南方連日暴雨成災，中央氣象台今發布暴雨藍色預警，相較前幾日的黃色預警稍微趨緩，但範圍擴大。同時，各地災害數據浮現，四川28日稱，這波特大暴雨已致12人遇難10人失聯。

中央氣象台今晨發布暴雨藍色預警。預計6月29日08時至30日08時，包括浙江、安徽、湖北、江西、湖南、貴州、雲南、四川、山西、河北、山東等地會出現大到暴雨。上述部分地區伴有短時強降水，最大小時降雨量30至50毫米，局部地區可超過70毫米。

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此外，中央氣象台也繼續發布強對流天氣藍色預警，強降水外，多地將有8至10級的雷暴大風或冰雹天氣。四川近日成為這波強降雨的重災區，四川省涼山州冕寧縣政府新聞辦28日深夜發布消息，截至28日16時，發生在冕寧縣北部的特大暴雨災害已導致12人遇難、10人失聯。

26日18時至27日1時，冕寧縣北部地區突降暴雨至特大暴雨，導致彝海鎮、高陽街道及靈山景區局部地區受災嚴重。共計2100戶9880多人受災，暴雨災害還導致部分農作物被毀，房屋倒塌，部分公路、橋梁、堤防、電力線路嚴重受損。

其中，彝海鎮遭遇短時強降雨引發特大山洪，河溝改道，洪水漫流，導致10人遇難、7人失聯；高陽街道轄區內冕寧高速路出口下方國道248線崩塌導致2輛過往車輛墜河，10名乘載人員中5人獲救、2人遇難、3人失聯。

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責任編輯：游昊雲