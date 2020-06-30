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【南方暴雨】內地暴雨災情地圖：11省形勢嚴峻有暴雨　4省須防冰雹突襲（不斷更新）

社會熱點 15:16 2020/06/30

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內地暴雨災情地圖：11省形勢嚴峻有暴雨　4省須防冰雹突襲

中國南方6月初以來暴雨成災，已經累計逾千萬民眾受災，四川尤其是重災區，週末傳出至少12人死亡，數週內累積死亡人數達78人。今日中國中央氣象台持續發布暴雨藍色預警，四川貴州有大暴雨，內蒙古江蘇可能有雷暴大風或冰雹，中國全國暴雨預警連續發布也達到了29天。在上述受災地圖中，紅色地區代表受暴雨影響，藍色地區代表受冰雹影響。

綜合内媒報道，預計今日8時至明日8時，四川、雲南、貴州、廣西、湖南、江西、東北（遼寧、吉林和黑龍江）、福建、浙江局部地區恐有暴雨，其中四川南部、貴州西南部、浙江西南部有大暴雨（100-140毫米），另外局地有雷暴大風等強對流天氣。此外，內蒙古、山東、江蘇、安徽恐有雷暴大風或冰雹，天氣影響相當劇烈。

中國南部6月初以來，因暴雨襲擊引發洪水和土石崩塌，已逾1200多萬人受災，超過72萬人被疏散，78人死亡，共造成257億元人民幣損失。中國氣象單位日前指出，週四（7月2日）新一輪降雨再臨，未來10天中國四川盆地到黃淮、江淮、江漢以及江南北部地區仍暴雨不斷。

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責任編輯：游昊雲

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