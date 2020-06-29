【港區國安法】草案建議表決稿 提交人大常委會審議 國情動向 13:55 2020/06/29 分享： 新華社報道，全國人大憲法和法律委員會主任委員李飛，向全國人大常委會會議作出關於香港特別行政區維護國家安全法草案修改意見的匯報。憲法法律委根據常委會會議的審議意見，提出了草案建議表決稿。委員長會議決定將草案建議表決稿，提交常委會會議審議。 相關文章 【港區國安法】《香港自治法》法案有幾辣？一分鐘看清內容 2020/06/26 【港區國安法】《香港自治法》法案有幾辣？一分鐘看清內容 【港區國安法】美媒：北京打貿易牌 美方倘跨越「紅線」或危及貿易協議 2020/06/27 【港區國安法】美媒：北京打貿易牌 美方倘跨越「紅線」或危及貿易協議 【港區國安法】蓬佩奧稱將限制損港自治中共官員簽證 中方：美無資格說三道四（更新版） 2020/06/27 【港區國安法】蓬佩奧稱將限制損港自治中共官員簽證 中方：美無資格說三道四（更新版） 【港區國安法】美打響對華制裁 彭博：白宮內部對懲罰力度激烈辯論 2020/06/27 【港區國安法】美打響對華制裁 彭博：白宮內部對懲罰力度激烈辯論 【港區國安法】人大常委會628起再審國安法 胡錫進：香港損國安人士正感恐懼 今日 【港區國安法】人大常委會628起再審國安法 胡錫進：香港損國安人士正感恐懼 一國兩制 香港 李飛 國安法 港區國安法 人大常委