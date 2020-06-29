【港區國安法】草案建議表決稿　提交人大常委會審議

新華社報道，全國人大憲法和法律委員會主任委員李飛，向全國人大常委會會議作出關於香港特別行政區維護國家安全法草案修改意見的匯報。憲法法律委根據常委會會議的審議意見，提出了草案建議表決稿。委員長會議決定將草案建議表決稿，提交常委會會議審議。