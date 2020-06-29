【中美角力】解放軍西沙演習前 美軍雙航母戰鬥群菲律賓海行動

中美軍事角力不斷，南海局勢升溫。據中國海事局網站消息，解放軍將於7月1至5日在西沙群島指定海域內舉行軍事訓練。美國海軍周日（28日）宣布，其兩個航空母艦作戰群開始在菲律賓海，實施聯合行動演習。

據美國海軍新聞稿稱，尼米茲號航母戰鬥群與列根號航母，聯合實施這次的全域作戰協調行動，以顯示美國對地區盟友安全的承諾、美軍在印太地區快速集結兵力的能力，並證明美國做好準備應對所有挑戰國際準則的勢力。

美軍表示，會定期實施航母作戰群聯合行動，以支持一個自由與開放的印太地區，並推進以規則為基礎的國際秩序，讓每個國家都能發揮自己的潛力同時不犧牲自己的國家主權。

美軍本月稍早在太平洋調配三支航母戰鬥群。分析認為，中美緊張不斷升級之際，此舉被認為是向中國警示，美軍沒有受到疫情影響，望中國勿誤判形勢。此前，中國被指借疫情擴大在南海的影響力。

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據中國海事局網站，解放軍將於7月1至5日在西沙群島海域舉行軍事訓練，期間任何船舶禁止進入指定海域，須聽從現場引導船隻引導和指揮。共同社曾報道，解放軍計劃8月在南海舉行以奪取 「 台灣下轄東沙群島 」為假想目標的大規模登陸演習。

責任編輯：林佩怡

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