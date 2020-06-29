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【中美角力】美軍曝光在台聯訓實況 台國防部罕見證實（有片）

國情動向 13:59 2020/06/29

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據台灣《聯合報》報道，數十年來美軍到台協助台軍進行訓練，從未曝光實際情況，台軍也向來列為機密。但美軍發布去年一段在在台灣聯訓實況畫面，台灣的國防部罕見證實，稱「屬正常軍事交流」，對此表示尊重。

台軍方：與美軍交流已是公開秘密 但過去不能說

報道說，美國陸軍第一特種作戰群去年2月在Facebook「1st Special Forces Group - Airborne」發布名為「EXCELLENCE」（卓越）的宣傳片，片長44秒，展示美軍特種部隊在台灣與台軍特戰部隊共同執行室內攻堅、戰傷救護、人員撤離等訓練的畫面，多名美軍教官搭配一名身著台軍迷彩服的特戰官兵，在台軍營舍中模擬進行戰術搜索、攻堅，並搭乘「黑鷹」直升機撤離。影片中短暫出現一架有「陸軍」字樣與青天白日徽章，顯示美軍位置在台灣。

報道提及，這是代號為「Balance Tamper」的台美特戰部隊互動聯合訓練，雙方每年依據任務與需求執行1到2次訓練，由美國陸軍第一特種作戰群，派遣所轄ODA特戰分隊，來到台灣與台軍特戰部隊共同訓練。

報導稱，台灣的國防部發言人史順文少將表示，美軍公布有關披露台美軍事協訓的片段，皆屬於正常軍事交流，台軍均依年度計畫執行台美各項軍事交流，對此表示尊重，但不針對個案評論。

據中央社，軍方人士表示，台美在特戰上共同演訓、協訓已執行多年，甚至有超過10年的時間，但過去台灣「只能做、不能說」，但現在因為台美關係升溫，變成「可以做，但由美方說」，加上台灣特戰能量在國際間愈來愈有水準，推測美方才以台灣特戰為開頭製作成宣傳短片。

他也指出，台軍與美軍的交流已是公開秘密，例如美軍特戰分遣隊的大小規模及運用方式，目前已在台軍特戰單位實施；此外，推動官兵具備「緊急醫療技術人員（EMT-1）」及「戰傷救護（TCCC）」等具備救護能量的證照，也是參照美軍如何提高戰場存活率而來。

大陸官媒：美國違背承諾

對此，大陸官方「環球網」則指出，美軍特種部隊現身台灣與台軍聯合訓練，顯然違背了中美建交時美方所做的美台「斷交，廢約，撤軍」的承諾。

此前，在北京，國防部曾明確表態，要求美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止一切挑釁中國國家主權和領土完整的行為。台灣是中國不可分割的一部分，任何「以台製華」和挾洋自重的做法都是沒有出路的。解放軍有堅定的意志、充分的信心和足夠的能力維護國家主權和領土完整、維護兩岸同胞共同利益、維護台海地區和平穩定，堅決挫敗任何製造「一中一台」的圖謀。

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