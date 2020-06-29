【南方暴雨】未來一周 長江中下游恐再有新一輪暴雨

內地南方暴雨不停，中央氣象台預測，周四（7月2日）起四川盆地到長江中下游地區還有一次強降雨，專家料累積降雨量將較常年平均多1至2倍。

內地已全面進入汛期，長江流域遭遇大範圍暴雨，江河湖庫水位迅速上漲，部分河流出現超警戒洪水，有支流發生「超歷史」的洪水，局部地區洪澇嚴重。

連續28日暴雨預警

中央氣象台今日（29日）發布暴雨藍色預警，是連續28日發布暴雨預警，浙江、安徽、湖北、江西、湖南、貴州、雲南、四川以及山西、河北、山東等地的部分地區，料至明日有大到暴雨。

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中央氣象台首席預報員陳濤表示，此輪降雨影響區域廣、降雨時段長、局部地方雨量大。降水從四川盆地開始，一路向東發展，今明兩日主要雨帶逐步南壓至江南北部地區，降雨強度減弱。

惟內地暴雨一輪接一輪。《光明日報》報道，中央氣象台預測，7月2日開始，四川盆地到長江中下游地區還有一次較強降水過程。

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陳濤分析，7月2日起的新一輪降雨在江漢、江淮地區較強，與6月底暴雨影響區域有一定重疊，累積降水量將較常年平均值偏多1至2倍。

未來10天，主雨帶主要位於四川盆地到黃淮、江淮、江漢以及江南北部地區。而未來一段時間，西太平洋副熱帶高壓穩定維持，南方暖濕氣流與北方冷空氣交彙在副高西部和北部邊緣地區，四川盆地、江漢、黃淮、江淮地區還將雨水連連。

陳濤認為，貴州、重慶、四川、湖北、河南、安徽、江蘇等地將有暴雨，尤其貴州、重慶、湖北、安徽等地雨區與此前重疊，各地要加強防範局部地方山洪地質災害、中小河流洪水、城鄉積澇等不利影響。

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責任編輯：林佩怡

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