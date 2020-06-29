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【長江三峽大壩】央視直播武漢變澤國　陸上行舟鬧市救人（附直播連結）

社會熱點 21:03 2020/06/29

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【南方暴雨】央視直播武漢變澤國　陸上行舟鬧市救人（附直播連結）

南方暴雨持續，長江中下游汛情告急，考驗長江三峽大壩防洪能力。剛　戰勝新冠肺炎疫情的湖北省會武漢，今天（周一，29日）凌晨迎來又一輪暴雨，市區多處成澤國，當局出動小艇隊在大街小巷疏散被困民眾。央視直播城內險情。

武漢市武昌區中南一路、武珞路三巷29日清晨在暴雨之後，道路被水淹沒，最大水深達1米，並有居民被困。武漢市消防救援支隊119指揮中心接警後，迅速調集武珞路消防救援站1輛消防車、6名消防指人員趕赴現場處置。

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到達內澇災害地點時發現積水嚴重，現場指揮員立即帶領4名指拯救人員穿戴救生衣，甚至開出小艇隊，展開救援行動。

中央電視台則報道，武漢遭暴雨襲擊後，位於武漢鬧市雄楚大道的一個社區，出現嚴重漬水。水務部門隨後派出應急排水搶險車在現場全力抽排。

央視直播連結：https://bit.ly/2ZhBnng

當局派出工程車抽走積水。

湖北汛情已威脅省會武漢市。據報，截至周日（28日）下午3時，武漢漢口的水位為24.25米，距離限汛水位25米只有0.75米；而江邊的一級親水平台近日已被淹沒，江灘管理部門已在二級親水平台處拉起紅色的警戒線。

【南方暴雨】內地暴雨災情地圖：11省區形勢嚴峻　須防冰雹突襲

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央視稍早前報道，自6月8日進入梅雨季節後，湖北已發生4輪強降雨，截至周日（28日）上午11時，累計平均雨量為286.7毫米，是歷史同期均值的2.5倍。受降雨影響，湖泊水位快速上漲，25日起，洪湖、梁子湖、長湖、斧頭湖、汈汊湖5大湖水位超出防洪限制。

報道指，為及時降低水位、為後期湖泊防洪排澇作準備，至28日，湖北省5大湖流域累計13處泵站開機，共排水9億立方米。

消防陸上行舟救人。

消防陸上行舟救人。

汽車被困。

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責任編輯：鄧國強

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