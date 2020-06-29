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【港區國安法】反制美國 中方：對涉港問題表現惡劣的美方人員實施簽證限制

國情動向 16:52 2020/06/29

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中美就「港區國安法」議題的角力不斷升級，美方日前宣布，將對參與削弱香港自治的現任及前任中共官員，實施簽證限制。據內地傳媒報道，中國外交部發言人趙立堅今日（29日）宣布，針對美方錯誤行徑，中方決定對在涉港問題上表現惡劣的美方人員，實施簽證限制。

趙立堅表示，香港國家安全立法問題純屬中國內政，任何外國無權干涉。中國政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移，反對任何外部勢力干涉香港事務的決心堅定不移。美方通過所謂「制裁」阻撓中方推進香港國家安全立法的圖謀絕不會得逞。

至於中方簽證限制措施涉及哪些人員？趙立堅表示，具體指哪些人，有關人員心知肚明。

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另外，美國參議院日前通過「香港自治法案」等，要求制裁支持中國限制香港自治的個人或企業，以回應北京推動港區國安法。法案將交眾議院投票，若通過將交給總統特朗普簽署成法。

趙立堅批評，美國會參議院不顧中方嚴正立場，執意審議通過有關涉港消極議案，惡意詆毀香港國安立法，嚴重干涉香港事務和中國內政，違背國際法和國際關係基本準則，中方對此堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

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他稱，「無論亂港分裂勢力如何叫囂，無論外部反華勢力如何施壓，都阻擋不了中方推進香港國安立法的決心和行動。他們的圖謀必將失敗，有關議案也是廢紙一張。」他敦促美方認清形勢，立即停止以任何方式干涉香港事務和中國內政，不得審議、推進和實施有關涉港消極議案，更不得以此為由對中方所謂制裁，否則中方將採取堅決有力的應對和反制措施，一切後果完全由美方承擔。

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