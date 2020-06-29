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【中美角力】監管設限成隱形武器 京智囊：制裁美企僅最後手段

經濟脈搏 16:08 2020/06/29

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中美關係劍拔弩張，兩國加大監管限制對方商業營運的力度，如美國加碼把中國企業列入貿易黑名單，兩國互限航班數量等，成了雙方隱形武器。但有北京智囊認為，考慮到穩外資的迫切性，中國將設法避免採取可能適得其反的措施，制裁美國企業會是「萬不得已的最後手段」。

中美貿易戰今年1月達成首階段協議後，圍繞美國和中國全球兩大經濟體之間的衝突仍不斷，尤其新冠疫情全球大流行，兩國因而增添了不少新戰場，引發企業感到緊張。

中美貿易戰今年1月達成首階段協議後，圍繞美國和中國全球兩大經濟體之間的衝突仍不斷，引發企業感到緊張。

貿易戰+媒體戰+民航戰　企業憂慮加劇

特朗普政府6月初，正式對33間列入貿易黑名單的中國企業或機構實施經濟制裁後，就在上周，再以國家安全為由，將華為等20間中國科企列入貿易黑名單，指控這些企業受中國軍方控制和支持，被視為美國為金融制裁鋪路。

另外，華盛頓與北京的媒體戰亦再度升溫，美國國務院近日宣布將包括中央電視台在內的4家中國媒體，認定為「外國使團」。今年2月，特朗普已把新華社等5家中國媒體列為外國使團，並收緊中國在美記者簽證規限，中國則驅逐了《華爾街日報》等3報社記者。

而新冠疫情全球大流行更引發中美爆民航戰，互相限制往來兩國的航班數量。彭博社引述美國商會國際事務主管薄邁倫（Myron Brilliant）表示，由於中國的市場前途無量且規模巨大，美國很多行業的公司都對其未來進行了長期押注。但如今，他們正在意識到風險。

穩外貿至關重要　萬不得已才制裁美企

面對企業憂慮加劇，中國人民大學國際關係學院教授、國務院參事時殷弘認為，中國將設法避免採取可能適得其反的措施。他指出，基於經濟和政治原因，中國迫切需要富裕國家的外來投資，因此制裁美國企業會是「萬不得已的最後手段」。

中國人民大學國際關係學院教授、國務院參事時殷弘認為，基於經濟和政治原因，中國將設法避免對美國採取可能適得其反的措施。

國務院總理李克強日前主持召開穩外貿工作座談會就指出，穩住外貿外資基本盤，對穩定經濟運行和就業大局至關重要，要堅定不移推出更多擴大開放的舉措，推動多領域多層次國際合作，讓中國成為更多外商投資興業的熱土。

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