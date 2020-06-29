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國民黨佔領立法院21小時後落幕　藍綠雙方曾發生激烈衝突

國情動向 16:53 2020/06/29

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在台灣，前總統府秘書長陳菊獲提名出任監察院長兼國家人權委員會主委，國民黨20名立委因不滿，昨午闖入立法院抗議，徹夜留守。國民黨持續佔領議場，原定今早舉行的朝野協商破局，民進黨立委上午11時10分移除鐵鏈，開門陸續進入議場，藍綠雙方發生激烈衝突。國民黨主席江啟臣、國民黨團總召林為洲死守主席台，綠委築人牆包圍。隨著立法院經表決確定即日至下月22日召開臨時會處理各項議案，國民黨佔領立法院21小時後落幕。

國民黨立委周日闖入議場後，用鐵鏈反鎖在議場內。立法院長游錫堃今早8時半舉行朝野協商，惟國民黨團拒絕出席，協商宣告破局。至上午11時許，民進黨立委以油壓剪剪斷鐵鏈，開門搬走堆放在門口的椅子；有綠營立委企圖爬上椅子入議場，將門簾扯毀，但隨即被人推出門外。

藍營立委曾潑水及白色粉末，欲阻止外人進入議場，惟對方人數較多，原本堆放在門口的椅子在5分鐘內已陸續清走。江啟臣等人一度死守主席台，但被民進黨立委陸續拉出議場。

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立法院長游錫堃中午12時20分進入議場，場面仍混亂，藍綠雙方不斷高喊口號，期間國民黨立委不斷以膠樽敲擊桌面，高喊「反對酬庸、退回陳菊」。游錫堃隨後到主席台主持會議，經表決通過民進黨團所提臨時會提案，並否決林為洲、賴香伶等人的臨時會提案，宣布立法院確定周一至下月22日召開臨時會，處理監察委員、考試委員、NCC委員等人事同意權案，國民黨佔領立法院21小時也落幕。

國民黨批待遇不如太陽花學運

江啟臣清晨6時許曾召開記者會，重申若不撤換被提名為監察院長的陳菊，就絕不退出議場，又指立法院拒絕開燈、開冷氣，自嘲待遇不如太陽花學運，但他們堅持捍衞民主，更批評民進黨過去許多酬庸的官職。國民黨團總召林為洲表示，抗爭時間不排除超過3日3夜。有支持者上午陸續在立法院大門外聚集聲援，警方在現場架設柵欄。

民進黨總召柯建銘上午6時則到達立法院，與林為洲等人協商，又指國民黨本次行動是史上最瘋狂、最不理性，目的就是為了不開臨時會。游錫堃於周一早上8時半舉行朝野協商，惟國民黨團拒絕出席，協商告破。

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