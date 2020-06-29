【新冠疫情】北京一隔離酒店兩天23確診 政府核酸檢測收費減至120人幣

北京持續出現新冠肺炎確診病例，當地周日（28日）新增報告本地確診病例7例、疑似病例4例、無症狀感染者1例；無新增境外輸入確診病例、疑似病例、無症狀感染者。6月11日0時至6月28日24時，累計報告本地確診病例達318宗，全部仍然留院治療。

而在6月26日、27日，北京市新發地市場所在的豐台區通報25宗確診病例，均來自集中隔離點，其中美高美酒店集中隔離點有23人確診。28日晚間，酒店工作人員向內媒表示，目前該酒店承接的集中隔離工作已經結束，隔離人士已從酒店撤離，全體員工進行核酸檢測，隨後將對酒店進行消毒。

據悉，該酒店有客房362間，在上一輪疫情中，作為集中觀察點承接了入境進京人員的集中觀察工作。

北京市醫療保障局副局長杜鑫周日（28日）表示，隨着疫情防控形勢發展變化，當局已進一步將國家和北京市規定的「應檢盡檢」人群納入保障範圍，參保人員在醫保定點醫療機構進行核酸檢測的，按規定予以報銷，個人負擔部分由市區兩級財政負擔。

而在上周四（25日）起，北京全市公立醫療機構核酸檢測價格由每次180元（人民幣，下同）降低至120元，該價格為最高政府指導價，醫療機構不得上浮，但可根據自身情況下浮調整，下浮幅度不限。非公立醫保定點醫療機構在為參保人員提供核酸檢測服務時，也按照上述政策執行。

【健康碼】粵港澳互認健康碼將公布 惟三地核酸檢測收費相差近5至7倍

【北京疫情】京現「三手傳染」？確診夫婦未到過新發地 疑在公廁染疫

【去中國化】後疫情時代 或出現「合作式競爭」新型冷戰

【北京疫情】外賣員與餐飲侍應相繼確診 國家衛健委解答食物播毒風險

【中國經濟】北京疫情反覆 危機政策還會退出嗎？

【北京疫情反彈】美國研究：北京疫情病毒株含突變 傳染性或更強

無視疫情廣西玉林狗肉節照舊 肉販處理狗肉未戴口罩

【北京疫情】張文宏：北京疫情不算第二波 真正挑戰在秋冬

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

【2020書展早鳥訂閱優惠】新訂戶激賞禮品高達400，立即訂閱︰https://bit.ly/2UUJ2GE

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁：http://bit.ly/2Qm2YjA