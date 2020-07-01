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【新冠疫情】北京6月累計328宗本地確診 政府核酸檢測收費減至120人幣

社會熱點 17:44 2020/07/01

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北京持續出現新冠肺炎確診病例，當地周二（30日）新增報告3宗本地確診病例；無新增疑似病例和無症狀感染者，1人治癒出院；無新增境外輸入確診病例、疑似病例、無症狀感染者。6月11日0時至6月30日24時，累計報告本地確診病例328例，2人治癒出院；尚在觀察的無症狀感染者26例。

北京一隔離酒店兩天23確診

而在6月26日、27日，北京市新發地市場所在的豐台區通報25宗確診病例，均來自集中隔離點，其中美高美酒店集中隔離點有23人確診。28日晚間，酒店工作人員向內媒表示，目前該酒店承接的集中隔離工作已經結束，隔離人士已從酒店撤離，全體員工進行核酸檢測，隨後將對酒店進行消毒。

據悉，該酒店有客房362間，在上一輪疫情中，作為集中觀察點承接了入境進京人員的集中觀察工作。

近日，平谷馬坊進京蔬果中轉儲運站正式投入使用，中轉儲運站內設置核酸檢測點。（新華社資料圖片）

北京市醫療保障局副局長杜鑫周日（28日）表示，隨着疫情防控形勢發展變化，當局已進一步將國家和北京市規定的「應檢盡檢」人群納入保障範圍，參保人員在醫保定點醫療機構進行核酸檢測的，按規定予以報銷，個人負擔部分由市區兩級財政負擔。

而在上周四（25日）起，北京全市公立醫療機構核酸檢測價格由每次180元（人民幣，下同）降低至120元，該價格為最高政府指導價，醫療機構不得上浮，但可根據自身情況下浮調整，下浮幅度不限。非公立醫保定點醫療機構在為參保人員提供核酸檢測服務時，也按照上述政策執行。

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